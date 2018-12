¿Cuánto tardará el arreglo de la vía a San Antonio de Prado?

La reparación de la carretera que comunica al corregimiento de San Antonio de Prado con el municipio de Itagüí aún no tiene fecha y dependerá de un estudio que estará a cargo de profesionales de la Secretaría de Infraestructura de Medellín.

Así lo confirmó Andrés Uribe, subsecretario de Construcción y Mantenimiento de la ciudad, quien reportó que el asfalto quedó completamente fracturado por un movimiento en masa, cuyo origen es materia de investigación.

“Primero tenemos qué conocer por qué se dio el tema (falla en la vía) para poder tener solución. Por el momento empezamos a demoler el pavimento y a hacer estudios de cómo realizaríamos una congestión para dar una solución definitiva”, agregó.

El cierre, que ya completa seis días, obligó a los residentes del corregimiento a desplazarse por la antigua vía —más estrecha y pendiente—.

Los trancones no se hicieron esperar. María Martínez, quien el pasado 24 de diciembre iba a visitar a su familia, aseguró que tuvo que permanecer en su carro durante más de hora y media. “No había forma de pasar y no vi ni un solo agente de tránsito”, manifestó.

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó, en sus redes sociales, que el taco fue por el alto flujo vehicular y que a la zona se enviaron agentes para regular el tráfico.

Pese a la magnitud del deslizamiento no hubo viviendas afectadas. Diego Moreno, subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), explicó que no se han emitido órdenes de evacuación de viviendas y que, por el momento, no es necesario reubicar a las familias que viven cerca.

El subsecretario Uribe agregó que ya la vía afectada fue cerrada con maletines, para evitar que cualquier vehículo transite por allí.