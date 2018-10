Vegachí reclamó justicia por el asesinato de dos de sus niños

“Yo salí, pero no me iba a demorar. A los niños no los dejé solos, quedaron con mi otra hija de 13 años y dos muchachos: un amigo de mi casa, de 16 años, y este joven de 18, que venía pretendiendo a mi hija, le decía que fueran novios y mi niña lo rechazaba, le decía que ella no estaba en edad para novios, y seguro por eso fue que me la mató”, relata Sor Mélida, que ayer permanecía en Vegachí a la espera de que desde Medicina Legal en Medellín, a donde fueron trasladados los cadáveres de los infantes para determinar las reales causas de sus muertes, los regresara para velarlos y darles sepultura.

Con su voz entrecortada, abrumada por el dolor, Sor Mélida dice que quisiera devolver el tiempo al instante cuando salió de su casa a hacer una vuelta por el pueblo, pero admite que no se puede luchar contra lo imposible.

Pero si esta madre dejó a sus dos hijos con tres personas, ¿por qué al final se quedaron solos con el que, a la postre, sería su asesino?

Ella responde que cuando iba por la calle, su amigo de 16 años la alcanzó para acompañarla y decirle que había dejado a sus niños con el otro muchacho y con la hija de 13 años. Esta última, casualmente, también salió de la vivienda, en el barrio Casa Viva, en la zona urbana, a comprar algo en una tienda y sería ese el momento que aprovechó el homicida para actuar.

“Yo no me demoré, pero cuando volví, vi la puerta de la casa abierta y todo apagado, me pareció extraño, empecé a recorrer las habitaciones y vi a mi niño bañado en sangre, lo revisé y vi que lo habían degollado, debajo de él estaba mi niña con muchas puñaladas”, relata Sor Mélida. Pide para el infanticida la pena máxima.

Luis Ángel Jiménez, excompañero sentimental de Sor Mélida, padre adoptivo de ambos niños, a quienes les dio el apellido, lamenta lo ocurrido, porque los amaba como si fueran sus hijos propios.

“Yo me separé de ella en enero. Hace un mes me vine a Medellín a luchar por una cirugía y no entiendo cómo los dejó solos, hoy hay muchos peligros”, dijo Luis Ángel en las afueras de Medicina Legal.