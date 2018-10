Museo Casa de la Memoria: tres décadas de violencia narradas en una hora

Para un cubano, que por primera vez pisa tierra colombiana, visitar el Museo Casa de la Memoria y su muestra permanente se convierte en una experiencia abrumadora. Desde el primer momento en que paso a paso uno se adentra al recinto expositivo, descubre historias que conmueven e incitan a la reflexión.

¿Cómo es posible que hayan ocurrido estos hechos? Es algo que uno se pregunta, mientras en imágenes fotográficas, audiovisuales y música se van descubriendo testimonios narrados por personas que han sido afectadas directamente por el conflicto.

Homicidios, desplazamientos, violaciones y desaparecidos. Con asombro, se llega a la primera sala expositiva de carácter temporal, MEDELLÍN/ES 70, 80, 90, inaugurada el 21 de diciembre del año 2017 con la participación de artistas ganadores del proyecto con el mismo nombre y que forman parte de la exposición.

La curaduría en el Museo de la Memoria es un ejercicio de trabajo colectivo en el que se cruzan los saberes de las diferentes disciplinas que componen los procesos misionales. El creaprod es el escenario de participación en el que se desarrollan y definen las líneas curatoriales de cada exposición.

Bajando las escaleras, un mural nos muestra una imagen donde se pueden comparar épocas en pasado y presente, y cómo se ha ido incrementado la ciudad habitacionalmente entre los años 70, 80 y 90.

La sala muestra diversas temáticas. Se aprecia un amplio collage que recrea lugares campestres, fincas, y cuando todo estaba menos poblado, contrasta con la realidad de las comunas 8 y 12, que antes eran puras montañas y fueron ocupadas por personas que huían del conflicto. Las obras se centran en la expansión urbana y en el fortalecimiento del narcotráfico, de las guerras y el conflicto armado en Medellín.

Se pueden leer textos que hacen un llamado a la convivencia y no a la violencia. En medio de la sala, unos radios nos brindan la posibilidad de escuchar con auriculares breves historias de vida y resistencia, personas que han vivido en los convites, hablan con dolor de sus experiencias personales. Una señora cuenta que para hacer su vivienda tuvo que cortar mucha maleza, porque cuando llegaron al morro no había casas, todo era trocha. Otra voz de una mujer anciana narra la historia de la cancha, que tenía gran importancia para el barrio donde todos se reunían sobre las 11 de la noche, y eran felices, no tenían luces, pero se alumbraban con linternas y foquitos.

María Celmira Rivillas, guía del museo desde hace cinco años, habla de los convites, de las mujeres que se ocupaban de los sancochos, y ayudaban a hacer sus casas. En cada radio están presentes las narraciones que cada persona se atrevió a contar para hacernos participe de los relatos y del dolor de una época.