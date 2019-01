Vivir en zonas exclusivas, la nueva moda de narcos

En el sitio se encontraron registros de joyas de alto valor, de las marcas Bvlgary y Cartier y tres personas —dos mujeres y un hombre— que no fueron capturados, pero cuyas identidades están en proceso de verificación.

El alcalde Federico Gutiérrez le había confirmado a EL COLOMBIANO que no conocía a su vecino. “Yo a mi apartamento llego muy tarde y salgo muy temprano. Conozco a algunos vecinos de toda la vida, pero es difícil saber del resto del conjunto. Nunca vi a esa persona. Eso lo sabe la Fiscalía”, explicó.

“Cuando se realiza la captura se logra establecer que el tipo vivía en la misma unidad residencial del alcalde de Medellín, aunque no en la misma torre, eso hay que aclararlo”, dijo Carrasquilla.

“Ellos se ubican en lugares demasiado exclusivos. Sí, siguen organizando la guerra y la vida criminal en los barrios, pero después llegan a sus zonas de confort donde son vistos como empresarios o comerciantes que pagan sus impuestos y no hacen fiestas en las casas”, dijo y aclaró que los delincuentes no solo buscan vivir en El Poblado, sino también en Sabaneta y Envigado.

“Ya ellos no tienen los perfiles ostentosos que tenían anteriormente. Usan carros de gama media o alta, no hacen fiestas y viven en conjuntos residenciales exclusivos, donde pasan desapercibidos”, dijo.

La cercanía de la casa de “Reseco” con la del alcalde de Medellín llamó la atención de las autoridades, pese a que no es el primer caso, con características similares, del que se tiene noticia.

El coronel (r) Manuel Ricardo Salgado, experto en seguridad, cree que la estrategia funciona por su sencillez.

Según Salgado, en esas zonas exclusivas hay una oferta de viviendas para venta o alquiler, porque muchos de los propietarios las compraron como inversión.

Agregó que en la mayoría de estas unidades residenciales hay vigilancia electrónica y porteros que casi nunca tienen el entrenamiento para identificar actuaciones sospechosas entre los residentes.

“Cualquier persona con los medios económicos y sin antecedentes financieros, que es lo que se revisa, puede acceder a una de estas viviendas y, como tiene los medios para pagar a tiempo, no le genera dificultades al propietario”, dijo.

Este tipo de delincuentes fueron catalogados como “los invisibles” por el Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, conformado por Insight Crime y la Universidad del Rosario, en una investigación que puso en evidencia que los nuevos narcotraficantes ya no apelan al estilo excéntrico que tenían los narcos de los años 80 y 90.

“No tocan nunca un kilo de droga, y mucho menos una pistola 9mm chapada en oro. Sus armas son un teléfono móvil encriptado, una variada cartera de negocios establecidos legalmente y un íntimo conocimiento de las finanzas mundiales”, dice el reporte.

Salgado agregó que además suelen ser delincuentes no muy reconocidos entre la sociedad y cuya apariencia física no es pública. Tal es el caso de “Reseco”, de quien no habían registros en la prensa hasta antes de su captura.