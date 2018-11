Conozca la cara del “narcotour” en Medellín que sí respeta a las víctimas

Acabar con el turismo que llega a Medellín a hacer apología al delito, esa es la bandera del alcalde Federico Gutiérrez desde el inicio de su administración en 2016. Pese a esto, pululan en internet agencias legalizadas o particulares que ofrecen el denominado “narcotour”, pero no todas quieren ser calificadas con el mismo rasero.

Si bien existen páginas web que se jactan de tener recomendaciones de Popeye y venden artículos relacionados con armas, violencia, drogas o la figura del extinto narcotraficante, hay otras que buscan un acercamiento con las autoridades y tienen como consigna “contar una historia de la que no estamos orgullosos, sin olvidar el dolor de las víctimas”.

La Alcaldía local y el Medellín Convention & Visitors Bureau fueron convocados por un grupo de seis agencias, en las que trabajan alrededor de 70 personas, para mostrarles la diferencia del recorrido que ofrecen, en el que también muestran la transformación que ha tenido la ciudad.

“Los turistas llegan con mucho morbo, y nosotros no podemos ser mentirosos y decir que no mencionamos a Pablo Escobar, pero lo hacemos aportando información que otros toures no ofrecen. Incluso algunos de los organizadores fuimos víctimas”, expresó Manuel Garcés, de la empresa Medellín Epic Tours.

La jornada pasa por lugares como el edificio Mónaco, el sitio donde funcionó La Catedral, en Envigado; la tumba de Escobar en el cementerio Montesacro y la última casa que tuvo el delincuente, en el barrio Los Olivos, occidente de la capital antioqueña; evitan lugares como el sector Medellín sin Tugurios en la comuna 9, o la polémica casa museo dirigida por Roberto Escobar, hermano del narcotraficante.