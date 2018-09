No permito actos de corrupción: César Suárez

“La seguridad y la educación que han sido pilares fundamentales. En seguridad he hecho una inversión significativa, de más de $5.000 millones. Independiente al esfuerzo que hace la Policía por sostener la seguridad del municipio, hoy tenemos más de 1.000 capturas, incautaciones de 258.000 gramos de marihuana, 10 kilos de cocaína y armas de fuego. Hay un convenio que hicimos con el Ministerio del Interior: $5.300 millones para 128 cámaras de seguridad que ya están instaladas. Y vamos a instalar otras 60 cámaras”.

Ellos viven de la extorsión, pero mire una cosa: el municipio tiene un crecimiento acelerado. Yo diría que hoy Bello está, por lo menos con unos 800.000 habitantes, si no es más, y tenemos registrados 400 proyectos de vivienda. Eso quiere decir que tenemos una transformación significativa, no solo en infraestructura, sino en seguridad, porque si no la gente no vendría aquí”.

“Yo le digo respetuosamente: yo sé que ahí están y hasta ahí llego yo. Las autoridades y la Policía son las encargadas de descifrar cuáles son los cabecillas de estas bandas. No puedo ocultarle a nadie que aquí existe la ilegalidad, que hay bandas, que hay extorsión, y eso es lo que trabajamos con el Gaula y la Inteligencia.

También tenemos el Banco de las Soluciones Bellanitas, donde estamos dándoles la oportunidad a muchas personas de un préstamo de $200 mil o hasta dos salarios mínimos. Eso es seguridad. No puede haber seguridad sin vivienda, educación, salud y oportunidades de trabajo”.

“Eso no lo podemos ocultar, la gente sabe y conoce las bandas que ha habido en Bello. Estamos trabajando con las autoridades y por eso van 1.025 capturas en operativos. Bello ha sido estigmatizado respecto a la violencia y homicidio, pero este semestre tenemos una reducción del 10% respecto al 2017. Todo eso obedece a operativos conjuntos con la Policía y ayudas tecnológicas que hemos puesto (cámaras).

“Tenemos una reducción en materia de accidentalidad. He incrementado las capacitaciones a las personas y estamos haciendo un control para que la gente use casco. En malla vial acabamos de firmar un contrato de más de $13.000 millones para la señalización y recuperación de andenes y vías”.

“En educación nunca, históricamente, habíamos tenido una gestión tan significativa. Tenemos dos megacolegios y hace poco terminamos la primera etapa de otro, el Tomás Cadavid. En la oficialidad, tenemos 65.000 estudiantes en 39 instituciones y si llega gente nueva, tenemos la posibilidad de recibirlos. Lo que hacemos con el PAE también es histórico porque estamos alimentando 20.000 niños diarios. Yo creo que no hay otro municipio con el 98% de cobertura”.

“Los usos de ese espacio vienen dados desde el Ministerio de Transporte, con destinación específica: parque de artes y oficios, escuela de música y el palacio municipal. La única dificultad que teníamos era la mala información que, en su momento, le llegó al Gobernador. Él no estaba de acuerdo con que allá se construyeran viviendas de interés social, pero en ningún momento yo tengo ese proyecto”.

“Desde la Secretaría de Planeación, esta administración ha sido muy ajustada respecto a los requisitos legales para la construcción. Es muy importante para nosotros el estudio de movilidad respecto a las áreas donde se va a construir, porque no podemos llenarnos de edificios y, con las mismas vías, embotellarnos. El que cumpla los requisitos tiene la oportunidad de construir”.

“Hay diseños para dos proyectos muy importantes. Este mes o el otro empezamos con la continuación de la Regional oriental, que viene desde Zamora hasta el Peajito, y con eso mejoramos movilidad en la centralidad, el norte y el sur. Y haremos el intercambio vial en Quebradaseca, a la altura del Pedro Nel Ospina (sector de Niquía), con el Área Metropolitana y la Gobernación”.

¿En qué van esos dos proyectos?

“En la Regional teníamos pendientes dos empresas para la compra de predios, pero eso ya está superado. En Niquía considero que este mes debemos poner la primera piedra. El intercambio vial es un proyecto de $60.000 millones y la Regional oriental, unos $80.000 millones”.

¿Tendrán espacio para la bicicleta?

“Vamos a articular la estación de Bello del metro con el Parque y este con la estación Niquía, con 3,6 kilómetros que va a haber de ciclocaminabilidad. Esta ruta se unirá al corredor del Área Metropolitana que arranca en Caldas y termina en Barbosa”.

¿Cómo avanza la recuperación del espacio público?

“Tenemos un gran problema que es con la cantidad de extranjeros venezolanos que nos han llegado. Ahí le hago un llamado a Migración y al Gobierno departamental para que nos den un apoyito, para mirar de qué forma se controla esta gente. Y para este año vamos a recuperar, como lo hicimos con Guayaquilito, otras tres zonas vulnerables: la glorieta de la Madre Laura, Niquía y el parque principal”.

¿Qué hace para combatir la corrupción en la Alcaldía?

“En el Municipio ha habido capturas de algunos funcionarios, y estamos trabajando con inteligencia del Gaula, porque no vamos a permitir actos de corrupción. En mis consejos de gobierno he hablado con todos los secretarios y no vamos a ser tolerantes. Nosotros asumiremos la responsabilidad, yo como alcalde, y el funcionario como tal, para que en un evento de estos (capturas por corrupción) las autoridades competentes tomen las medidas necesarias”.

Usted estuvo detenido. ¿En qué va su proceso legal?

“Yo no tengo problemas, espero y confío en que Dios nos ayude con esto, trato con los abogados de manejar todo de una manera muy profesional y prudente; y espero que se resuelva de manera favorable. Yo creo en la justicia”. (Ver más en la página 16).

¿Cómo le explica usted a los bellanitas que pasó con su diploma de bachiller?

“Prácticamente mi detención no fue por el diploma. Mi detención fue por un concurso de delitos que en su momento se hicieron en contra mía, para tratar de detenerme, y lo lograron. Le repito: yo soy una persona creyente, recuperé mi libertad para beneficio mío, de mi familia, de mi equipo y de los bellanitas. Este tema se va a aclarar dentro de los estrados y sé que vamos a salir bien librados del proceso”.

¿Hay alguna irregularidad en los títulos académicos que presentó?

“Por supuesto que no, pero eso va a quedar demostrado con mis abogados”..

¿Alguien más de su familia está interesado en sucederlo en la Alcaldía?

“Digamos que así haya un interés familiar por la Alcaldía, por el momento no se podría por el tema jurídico. Pero nosotros no vamos a parar porque hemos trabajado durante más de 20 años, hemos sido pieza importante en la transformación. Seguiremos con ese trabajo, no solo en Bello sino con otros alcaldes y congresistas cercanos” .