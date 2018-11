Valorización para vías, el cobro de la discordia en Rionegro

No hay tributo que no genere reproche. En el últimos mes, el debate nacional ha girado en torno a la propuesta de nuevos impuestos. En Rionegro, además de la discusión por gravar o no la canasta familiar con IVA, se sumó otro capítulo a la controversia: el derrame de valorización para construir 13 vías.

El debate ha tenido varios aditamentos, desde marchas de protesta ciudadana (realizada el 14 de noviembre), una concentración en la plaza de la Libertad (parque principal de la localidad), hasta vallas y demandas contra el acuerdo municipal que aprobó el cobro.

La administración justifica la contribución por la necesidad de recursos para actualizar la malla vial urbana que presenta tres décadas de retraso. Con la valorización pretende dejar ejecutados 29 de los 100 kilómetros que comprende el plan vial prometido.