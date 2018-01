Transportadores y comerciantes impulsan paro cívico en Urabá

A partir de la medianoche de este martes, comerciantes y transportadores del Urabá Antioqueño, inciarán paro cívico en la región, como reclamo ante el no traslado de los peajes ubicados en la Transversal de la Américas, entre los municipios de Chigorodó y Turbo.

Así lo confirmó Iván Darío Acevedo, representante de los comerciantes de Apartadó, quien comentó que cerca del 80 % de la población y de la actividad comercial y sector agroindustrial de la región, así como transportadores, detendrán sus operaciones comerciales.

Acevedo recordó que el paro irá hasta que logren un acuerdo con Estado y concesión sobre la reubicación de los peajes, pues desde el gremio no están en desacuerdo con los cobros si no con que estos se encuentren al interior de la región y no en las vías de ingreso.

El pasado miércoles 27 de diciembre ya se había dado un paro, el cual registró grandes afectaciones: 19.000 trabajadores del sector bananero dejaron de laborar y el 80 por ciento del comercio de la zona no abrió sus puertas. 1.200 vehículos no se movilizaron.

