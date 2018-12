¿Hora de poner peajes urbanos en calles de Medellín?

No hay impuesto que no cause resquemor. Por eso la propuesta de un nuevo tributo para utilizar las vías no estará exenta de discusión.

Jorge Pérez Jaramillo, exdirector de Planeación de Medellín, dijo que el mundo ha avanzado de manera estructural para cumplir la agenda de cambio climático. Por eso, el cobro por congestión y los peajes tienen que ver con el derecho colectivo al espacio.

“Más del 30 % de las ciudades están destinadas a infraestructura para el vehículo, pero lo pagan todos los ciudadanos. Hay un desequilibrio extremo, tal vez el mayor en una sociedad tan inequitativa como la nuestra. Si ocupo el espacio público con mi vehículo, debo pagar un tributo adicional en contraposición a los que no lo ocupan”, opinó.

Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, reiteró la necesidad de gestionar la demanda de transporte, más allá del pico y placa. “Hay una mayoría que no se mueve solo con campañas, a ese grupo hay que imponerle impuestos por contaminar. Debe ser prioridad para la próxima alcaldía”, anotó.

El urbanista canadiense-danés Mikael Colville-Andersen, considerado el gurú de las transformaciones sostenibles de algunas ciudades europeas, le dijo a este diario, el mes pasado, que le extrañaba que ningún visitante pagara peaje por entrar a Medellín. “Existe otra estrategia de áreas de aire protegido, por ejemplo, en ciudades de Alemania, donde hay chequeos constantes y si el carro no cumple las mediciones, es inmovilizado”, acotó.

Para Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco Antioquia, los cargos por congestión son improcedentes e inconvenientes en un país volcado a crear reformas tributarias. Sugirió reforzar el control para regular la movilidad y mejorar el transporte público, antes de plantearse medidas coercitivas u onerosas para la movilidad. “No es la solución. Es injusto y discriminatorio. Muchos conductores usan su carro o moto para trabajar, otro cobro más afectaría la competitividad”, aseguró.

El debate sigue abierto.