Piragüeros: un “ejército” que salva el agua en Antioquia

-Es que el agua es vida o muerte. Es vida, porque nos provee lo necesario para los alimentos, para el disfrute. Pero es muerte cuando, por no conocerla ni saberla cuidar ni respetarla, nos genera riesgos-, dice Lina María Medina, zootecnista y líder de la unidad de gestión de riesgo de Gómez Plata, integrante de la Mesa Ambiental local y quien hace cuatro años se integró a los piragüeros al reconocer que desde este colectivo podía canalizar mejor sus energías para hacer un aporte real a la sostenibilidad del planeta y, sobre todo, a las comunidades de su territorio.

Que por pleno casco urbano de Gómez Plata, la quebrada Hojas Anchas pase cristalina, transparente y desde la altura de un puente se pueda ver su fondo, no es fruto de un milagro sino la consecuencia del trabajo de un colectivo ambiental que lleva seis años cuidando su caudal, sus riberas, su espejo de agua y cuya labor está articulada a la administración municipal y a sus unidades de Gestión del Riesgo y de Servicios Públicos.

La mañana fría y los anuncios de lluvia no le restan ánimos al grupo de piragüeros de Gómez Plata para desplazarse hacia la zona rural, a la que se dirigen con una misión clara: medir la calidad del agua.

Hay que caminar un breve trayecto para llegar hasta el afluente de Hojas Anchas y el grupo, integrado por personas de la tercera edad, profesionales, jóvenes estudiantes y varios niños, lleva carpas azules con el distintivo de piragüeros. Como no llovió, el caudal baja manso y la profundidad no supera los 30 centímetros. No hay obstáculos para que la tarea pueda ejecutarse.

Lina, la líder, introduce en el agua un pequeño frasco de color transparente. Está tapado, pero no le quita la tapa hasta que no lo sumerge totalmente en el agua.

-Es para que no le entre el oxígeno del ambiente-, dice. Si el frasco se destapa antes de que entre al agua, el oxígeno del líquido se mezclará con el del aire y la medición no será exacta. Al agua extraída, con el frasco semitapado, se le adicionan 20 gotas exactas de sulfato de manganeso.

-Si el agua se pone café significa que hay concentración de oxígeno. Entre más oscura quede, es porque hay más oxígeno-, explica Andrés Felipe Gómez, estudiante de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional y quien hace parte del colectivo piragüero.

Como en efecto el agua se tornó café, en el grupo hay tranquilidad. Las aguas tienen vida. Otra prueba se hace adicionándole al líquido 20 gotas de azida de sodio, que dependiendo de la cantidad de oxígeno del agua, esta se convertirá en una masa espesa, casi como un gel.

Las muestras recogidas se las lleva el personal de Corantioquia para estudios de laboratorio que determinarán, en porcentajes, los estados físicoquímico e hidrobiológico del agua. También se recogen muestras para detectar la presencia de invertebrados, otro indicador de calidad, todo apuntando a un objetivo: que las autoridades locales conozcan la calidad de la fuente abastecedora para tomar decisiones de planificación tanto de sus actividades agrícolas como de sus acueductos.

-El trabajo de los piragüeros es de gran utilidad e impacto, porque nos suministra indicadores fisicoquímico y microbiológico de la calidad del agua y eso nos permite hacer ajustes en nuestra planta de tratamiento para saber si se necesita añadir o disminuir químicos con miras a entregarles a los usuarios un agua en perfectas condiciones-, dice Jonhatan Vélez Cardona, director de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios.