Pólvora agrava la calidad del aire

Esto se tradujo en un aumento de 21 % con respecto a los niveles reportados el 30 de noviembre. Las concentraciones se mantuvieron por varias horas debido a que la nubosidad no dejó salir el aire.

Las concentraciones de material particulado, según el Área Metropolitana, se fueron incrementando desde las 8:00 p.m. del viernes 30 de noviembre y tuvieron como pico la 1:00 a.m., momento en el cual empezaron a decrecer.

Como si no fuera poco con la topografía, las condiciones atmosféricas, el incremento del parque automotor y el aumento poblacional, los cuales elevan los niveles de contaminación durante dos temporadas al año, el Valle de Aburrá tiene que lidiar con otro factor: la detonación de pólvora en Navidad.

“El llamado a la ciudadanía es a no celebrar quemando pólvora, reconocemos que muchas personas han entrado en conciencia y el número de lesionados ha disminuido. La irresponsabilidad es de unos pocos que deben tener una sanción social”, añadió Prieto.

Eugenio Prieto Soto , director del Área Metropolitana, dijo que desde la primera contingencia del año, en abril pasado, no se tenían estaciones de medición habitacionales en color naranja. Agregó que la reflexión debe ser focalizada porque hubo zonas que acataron el mensaje de prevención.

Andrés Pareja López, director científico de la Unidad de Toxicidad Invitro de la Universidad CES, afirmó que, según mediciones internas, durante la alborada se duplica o triplican el nivel de contaminantes.

Mencionó que parte de la pólvora que se detona en la región es de baja y mediana altura (chorrillos y voladores, entre otros), lo que favorece su concentración y dificulta su dispersión, máxime en la primera quincena de diciembre cuando la nubosidad por las lluvias aún está presente.

“No existen mecanismos ni estrategias para proteger las vías áreas, ni con filtros ni tapabocas. Lo único es no quemar pólvora, suficientes problemas tenemos ya para generar otra fuente de contaminación”, criticó.

Por su parte, Juan Gabriel Piñeros, coordinador del Grupo de Salud y Ambiente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, alertó porque los aumentos inusitados de concentración de material particulado tienen impactos agudos en la salud, así sean eventos de corta exposición.

Mencionó que pese a que la alborada es el pico máximo de detonaciones, también se registran altos indicadores durante las novenas, las finales de fútbol, la Navidad y fin de año. “Personas con alguna enfermedad de base no deberían exponerse al aire externo del hogar, igualmente los niños y embarazadas. Pero esto no puede suceder, debe ser un llamado a la ciudadanía y a la institucionalidad porque se tiene que trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias”, opinó.

Carlos Andrés Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos, respondió que todas las actividades humanas contaminan y que pese a que se registró un impacto ambiental en la alborada, “no se puede considerar que hubo un daño puntual. Medellín ha tenido problemas de contaminación con esmog. Se debe atacar la venta ilegal y aumentar la prevención” .