Perro de reconocido cantante animalista se perdió en las montañas de Antioquia

Mucha angustia siente el reconocido animalista Camilo Valencia por la desaparición de su perro Jack, al que dejó al cuidado de sus familiares en una finca de Venecia (Suroeste) mientras él se fue de gira por Europa precisamente a cantar en defensa de los animales.

El drama empezó el pasado domingo 30 de septiembre, cuando luego de dos meses de estar de gira por el Viejo Continente, Camilo fue informado de que su perro Jack, con el que tiene una relación de absoluto amor y hermandad, había escapado de la finca, al parecer angustiado por la ausencia de su amo.

“Preparé este viaje con mucho tiempo de antelación dándole prioridad a lo que fuera más seguro para Jack. Todos los que lo conocen saben que es muy apegado a mí y que, aunque no es agresivo, no le gusta socializar con otras personas ni con animales. Pero decidí no someterlo a un viaje de 10 horas, más las dinámicas del Camino de Santiago (que fue otro de los motivos de su viaje), en donde no encuentras fácil albergue para personas con animales de compañía. Consideré que lo mejor era dejarlo con mi familia en la finca”, relata Camilo a EL COLOMBIANO, desde Asís, Italia, donde se encuentra hoy viernes, precisamente por ser la tierra de San Francisco de Asís, el patrono de los animales, día que se celebró el pasado jueves 4 de octubre.

Jack fue avistado por un mayordomo el pasado lunes 1 de octubre detrás de la montaña de la finca de donde escapó (la Medialuna) en Venecia, pero aunque lo llamaron y corrieron hacia él, la distancia era grande y de nuevo se esfumó.

Esto abrió las esperanzas de un posible rescate oportuno, pero todo se fue diluyendo, pues ya son más de cuatro días sin saber nada del animal, que llegó a la vida de Camilo hace nueve años, cuando tenía dos meses de nacido, en compañía de una hembra de nombre Jackie, hermana, que murió hace cinco años.

Hace tres años, el nueve de junio de 2015, en las montañas de La Pintada fue rescatado un ejemplar canino que también se había extraviado, en una operación que duro varios días.

Lea Rescatado perro que estaba extraviado en los Farallones de La Pintada

“Durante los dos meses que llevo por fuera, mi familia me enviaba fotos y videos de Jack para que yo pudiera estar tranquilo. Nunca le faltó compañía, dormía con mis tíos, estaba comiendo bien y socializando con los perritos y gatos de la finca. Simplemente se fue”, narra Camilo, que es un reconocido artista que les canta a los animales y a la causa de su defensa y protección. Precisamente, en este periplo por Europa ha ofrecido conciertos en Madrid (España) y en Padua (Italia) en desarrollo de su causa animalista.

En varios municipios del Suroeste, los organismos de socorro y emergencia están trabajando intensamente en la búsqueda de Jack. El área abarca las localidades de Fredonia y Bolombolo, pero a medida que pasan los días el radio se ha ido extendiendo a otras localidades.

“Estamos buscando ayuda con la Defensa Civil, bomberos y cualquier organización experta en estos casos que nos ayude para tener un cuadrante más amplio”, suplica Camilo, que siente esta como la prueba más dura de su vida.

Para atraer a Jack, en la finca se mantiene el equipo de sonido a alto volumen esperando que el perro reconozca la voz de Camilo y atraído por ella regrese. También se han esparcido ropas de su amo para que, de pronto, el olor lo atraiga. Es decir, no se han agotado recursos y ha habido creatividad en la búsqueda, pero el Suroeste es una región montañosa, con ríos, quebradas y bosques. Hay peligro.

Camilo cuenta que ha recibido mensajes y oraciones de muchas partes del mundo donde lo conocen a él y se han enterado de la historia. En todo el Suroeste hay volantes y en las estaciones de radio locales se difunde el mensaje del extravío de Jack. Todos esperan el mejor desenlace para esta historia, que tiene conmovido al departamento de Antioquia y a los animalistas, que reconocen en Camilo Valencia a un verdadero luchador por esta causa.

“Vine a Europa por motivos espirituales y tratar de cumplir mi misión ambientalista, pero sin tener noticia de mi amado Jack, es algo de verdad triste, indescriptible”, dice Camilo.