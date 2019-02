Pueblos de la troncal a la costa no quieren el olvido

Las pendientes y curvas se reducirán y el temido alto, con la poca visibilidad para los conductores, no se padecerá.

Qué martirio es pasar por el Alto de Ventanas. La neblina espesa, los camiones que con pasmosa dificultad dan las curvas cerradas. Las constantes caídas de tierra y piedras sobre el precario asfalto y los desniveles, algunos que no superan los vehículos más pequeños. Cuando hay infortunio, un accidente.

“Esta vía tiene que seguir existiendo y en buen estado, porque así la carga en cuatro años se vaya a desviar por la nueva las comunidades en la zona no desaparecerán. Requerirá camiones para abastecer las poblaciones. Por eso en los estudios para la concesión se debe contemplar el mantenimiento. Es un activo de la Nación y no se puede dejar perder. Hoy, por ejemplo, cada vez el paso por Cáceres está más estrecho, donde el río Cauca se llevó, desde 2017, parte de la calzada”, subraya.

Felipe Muñoz , vocero de ese gremio, anota que la nueva vía estará lista en unos cuatro años por lo que pide que no se escatime en mantenimiento para la carretera actual, que son 232 km (de Hatillo, en Barbosa, a Caucasia), con tres peajes a cargo de Invías”.

La reducción del tráfico por la vía será inevitable y, según el secretario de Planeación de Valdivia, Didier Fernando López, menos de la mitad de los carros que circulan actualmente pasarán por allí cuando esté en funcionamiento las Autopistas del Nordeste.

El funcionario señala que del tráfico por la troncal viven propietarios y empleados de restaurantes, tiendas, talleres y montallantas.

Advierte que “desde ya se deben ir cambiando las dinámicas en la población, y eso también les compete a otras administraciones”. Propone volver a la agricultura, especialmente, “impulsar los cultivos de cacao”.

“La vía actual será necesaria. Interconectará municipios y será una alternativa, cuando suceda algo en la del Nordeste”, explica, López.

A un lado de la carretera, entre Valdivia y Puerto Valdivia, está el restaurante y hotel donde trabaja Olga Ortiz, hace cinco años. Para la mujer lo que viene cuando los carros empiecen a pasar por la nueva carretera será desempleo.

“El que la vía no sea transitada desvalorizará todo. Los negocios empeorarán y no habrá empleo. En este restaurante son cinco empleadas, por ejemplo, y no se sabe qué pasará con ellas”, enfatiza.

En la troncal los puntos deteriorados predominan, especialmente entre Yarumal y Puerto Valdivia. En algunos de estos sitios se ven obreros realizando labores de parcheo. De hecho, Ortiz comenta que una de sus hijas trabaja para la empresa contratada por Invías con el fin de realizar esa labor.