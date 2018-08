Puente de Occidente, ¿es hora de aliviar su carga?

Este cierre del tráfico no aplica para las motos y moto taxis, las cuales se podrán desplazar sobre el carril izquierdo en dirección Santa Fe de Antioquia – Olaya.

Saulo Armando Rivera Fernández, alcalde de Santa Fe de Antioquia, afirma que es urgente pensar en un proyecto definitivo que permita solo el paso peatonal o de tránsito mínimo de motos a través del puente de Occidente, con el fin de proteger este Monumento Nacional.

“Se debe hacer un estudio de qué afectaciones tendrían los que están al otro lado del puente para tomar una decisión de esa trascendencia. A última hora, lo ideal sería que se convirtiera en solo peatonal para el disfrute de la comunidad y los turistas”, agregó Rivera.

Alonso Monsalve, habitante y líder cultural de Santa Fe de Antioquia, relató que, de los cinco puentes que construyó José María Villa (entre ellos el de La Pintada y el Pescadero Ituango) el puente de Occidente fue la obra maestra del arquitecto y el único que aún se conserva.

“Todos los demás han desaparecido: unos se han caído por el mal uso y otros por el deterioro. El puente de Occidente es la única huella de las grandes obras de nuestros antepasados antioqueños”, dijo.

Monsalve agregó que es necesario que el puente sea solo de uso peatonal, motos y mototaxis, porque el exceso de velocidad de algunos vehículos—de hasta 50 kilómetros por hora—le están generando graves afectaciones.

“Este puente no fue construido para carros, pues aún no se habían inventado. Nosotros hemos pedido un puente que lo reemplace”, agregó.

El arquitecto Martín Alonso Pérez, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, indicó que el de Occidente es un símbolo de la ingeniería de puentes por su alto valor estético.

Sin embargo, Pérez explicó que fue diseñado para vehículos de tracción animal y peatonal y no para vehículos de carga, por lo que es vital un mantenimiento preventivo constante. “Una de las decisiones es que no pasen vehículos pesados ni automóviles, sobre todo por el control de la carga, que si no se regula de manera adecuada puede ocasionar la falla del puente”, puntualizó.

Una obra bella de la ingeniería “que ha resistido al uso y al abuso” es la definición que da del puente Juan Carlos Sepúlveda, concejal de Santa Fe de Antioquia.

Sepúlveda agrega que era hora de que se realizara una nueva restauración a un puente que cumple 122 años y que presenta alto deterioro porque no hay un control efectivo al peso vehicular ni de la sobrecarga que resiste, especialmente en fines de semana, cuando llegan los turistas.

Tablas de madera resquebrajadas y cuerdas en mal estado son algunos de los daños que señaló el concejal, a pesar de que el puente tuvo una intervención de su estructura en 2014.

“Algo importante es que este mantenimiento sirviera para que ojalá, de manera definitiva, cierren el puente y sea como una pieza de museo. Es necesaria la construcción de un puente alterno y moderno que jubile esta joya de la ingeniería colombiana”.