Controversia por reapertura de clínica estética de Medellín

La Gobernación de Antioquia ordenó la suspensión inmediata de tres funcionarios de la Secretaría Seccional de Antioquia por haber autorizado reabrir la clínica Conestética Quirófanos para Especialistas, ubicada en el barrio Alameda, en Medellín.

Según el reporte, el viernes 7 de diciembre los funcionarios hicieron una visita de inspección, vigilancia y control de una medida sanitaria y luego firmaron el acta de reapertura de la clínica sin cumplir los requisitos que la habilitaban para hacer tratamientos.

“Esa acción ilegal de dichos funcionarios puso en riesgo hasta la vida de los pacientes que acuden a solicitar alguna atención, además de violar todas las normas legales que los rigen”, dijo la Gobernación.

El gobernador Luis Pérez pidió la suspensión inmediata de los implicados y el traslado del proceso a la Fiscalía y la Procuraduría para que estos entes investiguen “qué intereses oscuros tienen tanto ellos, como el dueño de la Clínica y si hubo dádivas para tomar esa decisión”.

Carlos Mario Montoya Serna, secretario de Salud de Antioquia, dijo que la directriz de la dependencia era la de no expedir autorización para su reapertura hasta que no se tuviera claridad jurídica sobre si se requería o no la autorización del propietario del inmueble.

“Se observan múltiples irregularidades. A la fecha de hoy no conocemos el informe completo de las razones por las cuales se habilitó la apertura”, dijo Montoya.

El secretario contó que el establecimiento había cerrado en septiembre pasado porque no cumplía requisitos de operación en cuanto a su personal, dotación, equipos e infraestructura. “Ordenamos levantar acta que autorizó reapertura y cerrar nuevamente porque el procedimiento fue irregular”, concluyó Montoya.