Reconstruir, casi desde las ruinas, un espacio para la biodiversidad

Lo cierto es que la antigua finca ganadera pudo haber sido cualquier otra cosa: desde un centro turístico hasta una microindustria particular. Pero eligieron un aula.

Por supuesto, algunos temen que el fin real de un espacio dedicado a la biodiversidad se desdibuje. Adela Balaguera , integrante de la Mesa Ambiental de Sabaneta y habitante de la localidad, celebra la remodelación de la finca y la creación del aula, pero agrega que siente miedo de que la nueva casa se convierta en un acopio de turistas, que comiencen a llegar, por montones, los carros y las motocicletas. Dice que así será inevitable la contaminación y que acabarán con el avistamiento de aves. “Las aves no salen con carros, ni con motos”, recuerda.

El aula ambiental no puede convertirse en un edificio vacío, no es solo un espacio físico que se instaló en el territorio y que no será habitado. Debe ser, en cambio, un lugar de interacción que, desde la educación, le permita a la población generar proyectos para atender los problemas del municipio.

Así lo expresa Dora Luz Delgado, magíster en Desarrollo Sustentable e integrante del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (Cidea) de Antioquia, quien añade que La Romera es un hito y que el potencial en biodiversidad que tiene Sabaneta debe permitir que la ciudadanía le apueste a la protección del territorio. Pero, para Delgado, el aula ambiental es también un símbolo del esfuerzo de muchos, un intento por valorar la historia recorrida. A veces lo ambiental lo relacionan con “lo verde”, comenta la investigadora, aunque eso no es lo único que habla de la necesidad de preservación.

Porque lo ambiental debe construirse, también, a través del diálogo ciudadano. Hay que aprender a nombrarlo en las conversaciones para que tome un sentido en la vida de las comunidades.