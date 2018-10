Mauricio Tobón deja el Idea para buscar la Gobernación de Antioquia

Un nuevo nombre se suma a la lista de funcionarios que dejan sus cargos para aspirar a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Se trata de Mauricio Tobón Franco, actual gerente del Idea, quien postulará su nombre para el primer cargo del Departamento.

En la carta de renuncia enviada este jueves al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, Tobón escribió: “Pocos ciudadanos tienen una oportunidad como la que usted me dio en el momento más difícil de mi vida. No olvidaré nunca esa invitación que usted me hizo para formar parte de su equipo de Gobierno, que me animó a salir de la angustia y el dolor causados por el cambio en mi rostro y la pérdida parcial de mi visión por un penoso accidente con pólvora”.

A su salida, Tobón le informó a Pérez que deja el Idea con utilidades acumuladas en $14.328 millones, luego de recibirla con pérdidas de $27.384 millones.

La desbandada

Además de Tobón, ya dejaron la Gobernación para aspirar a cargos de elección popular el exsecretario de Productividad, Federico Guerra; el director del Banco de Proyectos, Miguel Quintero y la directora de Viva, Lina Marcela García Gañán.

Del gobierno de Pérez también han salido el director de Servicios Generales, Babington Darío Flórez; el director de Catastro, Jorge Hugo Elejalde; y el director de Indeportes, Hernán Elejalde. Este último, implicado en la supuesta red de corrupción que contrató “técnicos fantasma” para el deporte antioqueño, dijo que salía del cargo para no inhabilitar a su hermano que aspirará a la Alcaldía de Frontino.

En la Alcaldía de Medellín ya hay cuatro funcionarios que salieron para cumplir con aspiraciones políticas; el último fue Santiago Gómez, secretario de Gobierno.