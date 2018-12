En dos semanas habilitarían paso a un carril en vía a San Antonio de Prado

Solo en dos semanas se habilitaría paso a un carril por la vía que lleva de Ditaires, en Itagüí, hasta el corregimiento San Antonio de Prado (suroccidente de Medellín).

El asfalto de la calle quedó completamente fracturado por un movimiento en masa, cuyo origen es materia de investigación por parte de las autoridades municipales.

El cierre, que ya completa nueve días, obligó a los residentes del corregimiento a desplazarse por la antigua vía —más estrecha y pendiente— o hacer transbordos para atravesar la falla.

La secretaria de Infraestructura Física, Paula Andrea Palacio Salazar, indicó ayer que el colapso se habría producido por la ruptura de redes de servicio público, y que estudian si la ejecución de una construcción privada en la parte inferior de la vía tiene que ver en el hecho.

Palacio contó que la constructora del proyecto privado accedió a reparar rápidamente parte del tramo afectado para habilitar un carril a mediados de enero, mientras se determina la solución definitiva para normalizar el tráfico.

“Dependerá de estudios técnicos que definan qué tipo de contención se debe aplicar en este punto”, explicó la titular de la secretaría.

Pese a la magnitud del movimiento, no hubo viviendas afectadas. Diego Moreno, subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), explicó el martes pasado que no se emitieron órdenes de evacuación de viviendas y que, por el momento, no es necesario reubicar a las familias que viven cerca.

La vía afectada fue cerrada con maletines, para evitar que los vehículos transiten por allí. Por lo pronto, la constructora asumirá los costos de la reparación inicial de la calle.