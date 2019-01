Tras el paro, las U vuelven a las aulas

Aún no hay muchas respuestas. El regreso a las aulas en las universidades públicas, luego de meses de paro, continúa con trabas del lado de los estudiantes.

El momento de tomar decisiones para salvar el segundo semestre de 2018 llega tras una serie de movilizaciones estudiantiles de las 32 universidades públicas del país, en busca de un acuerdo con el Gobierno Nacional que ofreciera mejores garantías al problema de desfinanciación.

Logrado un primer pacto —con $4,5 billones adicionales por parte de la Nación para el funcionamiento de las instituciones estatales— ahora lo que sigue es la incertidumbre.

Con el fin del periodo de vacaciones administrativas en estas universidades, ahora los estudiantes están a la espera de las determinaciones que se fijen en las asambleas generales que se realizarán, en su mayoría, la próxima semana. Además de discutir los últimos acuerdos nacionales, el panorama está enfrentado: continuar en paro o reanudar las clases.

Los consejos superiores, en cabeza de los rectores universitarios de las diferentes instituciones estatales, no han cedido en su voluntad de salvar el semestre 2018-2, el mismo que, en algunas instituciones, se paralizó por el cese de actividades desde las primeras semanas de septiembre. Desde los claustros ya han establecido diferentes calendarios que contemplan realizar hasta tres semestres en un año.

Solo seis semanas había avanzado el calendario en la Universidad de Antioquia cuando comenzaron las movilizaciones. De acuerdo con la propuesta de John Jairo Arboleda Céspedes, rector, el único proceso que no estuvo afectado fue el de regionalización, cuyos admitidos ingresarán al semestre 2019-1, en enero.

Jaime Rafael Nieto, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, reconoce estar “un poco en la incertidumbre”. El ambiente general, en medio de estos días de pasillos vacíos, lo que se deja ver es cierto optimismo con respecto a los acuerdos logrados con la Nación. En ese sentido, agrega Nieto, lo que sigue es acompañar el proceso para que estos pactos sí se implementen y estar alertas frente a cualquier intento de dilación.

Por el momento, los profesores están también a la espera de una nueva asamblea.

Trece semanas de cese de actividades ajustó, para el 7 de diciembre, la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Juan Camilo Restrepo, vicerrector de la sede, explicó que para esa semana debió cerrar el 2018-2. Ahora la propuesta es que los estudiantes retornen este lunes, 14 de enero, con la posibilidad de cancelar asignaturas hasta el 8 de febrero.

Pero no sucede igual en el resto de sedes. En Bogotá, por ejemplo, la Unal planea retomar clases el 21 de enero, mientras en Manizales y Palmira el calendario se reanudará el 16 de enero.

La Universidad del Valle, en Cali, también emitió un calendario solo para las asignaturas relacionadas con Trabajo de Grado, Pasantías y Prácticas. Para estos casos, los estudiantes iniciarán el 4 de febrero, podrán cancelar cursos el 21 y 22 de marzo y estarán finalizando este periodo el 31 de mayo.

Con todo y las inquietudes, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees) convocó a una nueva marcha nacional para el próximo 17 de enero.

Carlos Mario Lopera Palacio, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, señala que, debido al poco margen de flexibilidad que tienen los actuales calendarios académicos, es probable que los estudiantes regresen a clases, quienes ya no deben permitir más alargues si quieren terminar todos los semestres de 2019. Si no, con las pocas semanas que quedan, no habría otra consecuencia que la pérdida del semestre .