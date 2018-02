Las construcciones que taladran el sueño de los vecinos

El rugir de las retroexcavadoras y volquetas despierta a muchos habitantes en Belén y El Poblado. Perforaciones y gritos de obreros acompañan desayunos y almuerzos, la cotidianidad de los vecinos de proyectos de construcción se ve afectada. Unos piden paciencia y otros claridad en los horarios de trabajo.

Son ritmos diferentes. Los constructores afirman que, tradicionalmente, los trabajos en obra inician a las 7:00 a.m. para terminar temprano, a eso de las 5:30 p.m. Incluso, señalan, la norma urbanística así se los permite. Por el contrario, vecinos de los proyectos consideran que esa hora de arranque es muy temprano y, a veces, hasta se anticipan media hora para empezar la jornada.

La pesadilla comienza para Cristina Barrera a las 6:30 a.m. cuando, relata, a menos de 100 metros de su apartamento, en un conjunto residencial de la Loma de los Bernal, occidente de Medellín, reanudan los movimientos de tierra para construir un proyecto de vivienda.

“Hay noches en que trabajo hasta tarde y deseo no madrugar tanto, pero el ruido no me deja. Ni siquiera los sábados, día de descanso, puedo dormir un poco más”, dice y agrega que no hay controles al tráfico pesado ni al polvo.