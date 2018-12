Las patinetas eléctricas llegan a Medellín sin el visto bueno del Tránsito

La alarma en la región la puso la Secretaría de Movilidad. Señaló que la empresa no se articuló con esta para operar y, como las scooters tienen motor eléctrico, no podrían transitar por ciclorrutas sino en las vías, poniendo en riesgo la seguridad de quienes las usan por ser vulnerables frente al resto del tráfico.

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad, recibió con sorpresa la llegada de las scooters a Medellín. Reveló que adelanta conversaciones con dos empresas para que entren a la ciudad de manera organizada, garantizando la seguridad de quienes usen el servicio.

Lamentó que no haya sucedido lo mismo con Cosmic Go, anticipando que si empiezan a alquilar sus vehículos, como no pueden frenar la operación mediante una aplicación móvil, verificarán constantemente el cumplimiento de las normas de tránsito y, dijo, no podrán ir por ciclorrutas.

“No queremos repetir casos como los de Ciudad de México, París o San Francisco, donde se tienen experiencias lamentables por accidentes”, expresó Iglesias.

El funcionario reconoció que no existe reglamentación para las scooters en el Código Nacional de Tránsito, por lo cual hay un vacío normativo para su funcionamiento. Por eso Agudelo indicó que están dispuestos a hablar con el gobierno para poner este modo de transporte en la agenda.