Descongestión de urgencias, hito de salud en Medellín

La gente se atiende, pero de pronto la percepción se basa porque solo se ven los casos que a veces no se hicieron bien o no se atendieron”.

“Es un trabajo que hicimos con todos los aseguradores que están en Medellín y con todas las clínicas y hospitales que consiste en direccionar a los pacientes que no necesitan una atención inmediata al lugar donde los pueden atender, para que no esperen horas por algo que no es grave y no le quiten el espacio a alguien que realmente necesite una atención urgente. Desde que comenzó el Ciga tenemos más de 438.000 pacientes direccionados. Eso al sistema le significa un ahorro de más de $11.000 millones, pero la estrategia fue pensada para que la gente no esperara en urgencias.

Medellín es la primera ciudad del país en hacer un acuerdo y trabajar con todas las EPS que funcionan en su territorio. Estamos optimizando el acceso efectivo a los servicios de salud. Lo que sigue es avanzar no solo en urgencias sino en atención de patologías complejas como las cardiovasculares, las maternas y los traumas severos”.

A eso se le sumó el MIAS (Modelo Integrado de Atención en Salud), ¿cómo va?

“Como vimos que se podía trabajar en conjunto con los actores del problema (las EPS y las IPS), nació MIAS y con ello todos los modelos de caracterización de la población.

Hoy sabemos de qué se nos mueren las personas, de qué se enferman y cuáles son las comunidades a las que debemos apuntar. Caracterizar la población es muy importante para tener los enfoques y saber, de acuerdo a cada comuna, qué se necesita”.