El crimen también hace fiesta en el Parque Lleras de Medellín

Al estadounidense Andrew James un amigo británico le recomendó visitar Medellín con la promesa de que encontraría paisajes lindos y mujeres de ensueño. El hombre compró, desde su país, un plan llamado “colombian girlfriend” en el que, por 600 dólares le garantizaban un día y una noche con una mujer local que, además de llevarlo a conocer sitios emblemáticos, pasaría la noche con él. “Cuando llegué a la ciudad supe que había pagado mucho. El taxista que me llevó del aeropuerto al hotel me dijo que me podía conseguir amigas para divertirme, por 100 o 200 dólares y que ellas me podían llevar una dosis de cocaína por 100 dólares más, o una de 2CB (droga sintética) por 180 dólares”, contó.

Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías de Medellín, aseguró que el ente investigador está tras la pista de varias redes de extranjeros dedicadas a promover el mal llamado turismo sexual. Una de ellas, conformada por 14 israelíes, fue desmantelada en diciembre. “Lo del Parque Lleras es una situación muy compleja. No es lo que era en otra época, es un hervidero de delincuencia, está lleno de cazadores de víctimas. Y, desafortunadamente, ha dado resultado para ellos el ataque a los extranjeros que son presa fácil, personas confiadas, dispuestas a consumir, a beber, a enredarse con él o la primera que se les atraviese, porque el gancho básicamente han sido mujeres”, aseguró Flechas, quien dijo que las autoridades están empeñadas en evitar que la ciudad, y el país en general, se conviertan en sitio de explotación sexual, como ocurrió en varios países asiáticos. Fuentes policiales informaron que las actividades de prostitución y explotación sexual de niñas también están controladas por las bandas de Medellín, y por eso no son raros los paquetes que incluyen sexo y drogas. Agregaron que varios establecimientos comerciales están en la mira por permitir el ingreso de menores de edad y el consumo de drogas.