La historia del joven que fue agredido durante la marcha en Medellín

Alan, un joven paisa de 17 años, no pudo terminar el recorrido de la marcha en Medellín porque algunos ciudadanos, que también participaban de la movilización, lo increparon y lo agredieron por el mensaje que llevaba en su camiseta:

“Había escuchado que la marcha era pública y no tenía ningún tinte político, por eso quise expresar un mensaje de no a la guerra, venga de donde venga. Además de la camiseta tenía una pancarta que reclamaba por el asesinato de líderes sociales, pero me empezaron a gritar de todo, tiraban cosas y me la dañaron”, contó el joven estudiante de bachillerato que asistió solo y que recibió tres golpes en la cara.

Sin embargo, el mensaje del joven resultó una provocación para algunos de los asistentes al considerarlo un mensaje político contra el actual gobierno.

“Quitate esa camiseta o te pelamos”, fue una de las expresiones que EL COLOMBIANO registró en video y que le gritaron en medio de la acalorada discusión.

Con la ayuda de la policía, y de otros manifestantes que intentaron aplacar los ánimos y rechazar la violencia, el joven abandonó la movilización a la altura del parque de San Antonio:

“Los que me agredieron no leyeron ni dejaron que les argumentara mis razones. Me pegaron, me dijeron guerrillero y terrorista. Creía que teníamos un poco más de libertad de pensamiento y de expresión. Había participado en otras marchas estudiantiles y es la primera vez que algo así me pasa”, detalló a EL COLOMBIANO el joven, quien no sufrió heridas de consideración.

La manifestación en Medellín, que incluyó un minuto de silencio frente a las instalaciones de la Policía Metropolitana, terminó al mediodía de este domingo en el Parque de las Luces. Allí se realizó un homenaje a las 20 víctimas del reciente atentado en Bogotá.

En Bogotá, la manifestación tuvo la participación del expresidente Juan Manuel Santos, quien fue recibido con algunas rechiflas por parte de un puñado de manifestantes.