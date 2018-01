ANI suspendió cobro de peajes en Urabá para evitar nuevos ataques

Eliécer Arteaga

Alcalde de Apartadó

“Enviamos un mensaje a la comunidad en general para tener cordura, prudencia, tolerancia, y que entre todos le busquemos una salida a esta problemática, ya que las acciones violentas no traen nada bueno, solo desgracias. No hemos encontrado con quién dialogar para darle una solución a este problema. Los integrantes del Comité de Iniciativa Ciudadana dieron la orden de levantar el paro el miércoles pasado. Sin embargo, después de que ellos lo levantaron, esto siguió peor. Hoy no sabemos con quién interlocutar.

Muchos de quienes están haciendo estos actos son menores de 18 años de edad y esto hace más difícil esta situación. Por eso, hay que reiterar el llamado a la calma, para que la situación no se vaya a desbordar”.