Así habrían lavado la fortuna del Clan del Golfo en El Hueco

jairo bernal

Presidente Asociac. Centro Unido

“Hemos sido víctimas de un estigma por el lavado de activos y el contrabando, pero eso existe en todo el país. Hemos tratado de limpiar esa imagen. Como agremiación de los empresarios de Guayaquil, Centro Unido es muy cuidadoso con las personas que agremiamos. La política es hacer todo bajo la ley, porque el comercio es el sector en el que se cae más en el lavado de dinero. Nosotros proponemos la generación de empleo y apoyamos a empresarios innovadores, pero no somos un ente fiscalizador, no nos corresponde vigilar esas situaciones irregulares. Aún así, no queremos contaminarnos, somos cuidadosos de que quienes se agremien no tengan problemas judiciales ni estén en la Lista Clinton. Para nosotros es difícil saber quién lava activos, pero siempre procuramos que quien integre la agremiación sea una persona transparente. No queremos que nos satanicen, llevamos muchos años siendo los patitos feos, y eso que aportamos mucho dinero en impuestos al fisco municipal”.