Capturan al alcalde de Barbosa y otros ocho funcionarios del municipio

En una finca de Copacabana, ubicada en la vereda El Nogal fue capturado el alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo por presunta contratación ilegal entre otros delitos. La diligencia se llevó a cabo en la mañana de este jueves por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Restrepo se había ido a vivir a dicho municipio hace aproximadamente tres meses, desde el cual viajaba todo los días a su lugar de trabajo.

Por otra parte, también fue capturada, Belén Rendón, exsecretaria de Hacienda de la localidad quien había ocupado dicho cargo hasta hace 15 días y otros siete funcionarios del municipio.

Recuerde la entrevista realizada por EL COLOMBIANO en septiembre pasado: En Barbosa: “que hablen las obras, no la lengua”

Los líos que enfrenta el alcalde

En agosto pasado, la Procuraduría de General de la Nación sancionó con una suspensión de tres meses e inhabilidad especial al mandatario por “ejecutar actos violentos en vía pública contra miembros de la Policía Nacional”.

La determinación del ente de control obedeció a los hechos registrados el año pasado en los que Restrepo agredió a integrantes de la autoridad pública.

En ese momento, frente a la decisión de la Procuraduría, la defensa del alcalde presentó recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Antioquia.

García publicó un comunicado donde pidió excusas: reconociendo que actuaba “bajo la influencia del licor, en una situación que me hizo entrar en un estado de ira e inconsciencia debido a la agresión física y verbal que recibió uno de mis hermanos en un establecimiento público del municipio. Este hecho hizo que me desesperara por no tener una respuesta oportuna por parte de la autoridad competente”.

Más información: Alcalde de Barbosa agredió a policías de su municipio

En ese mismo mes, la Fiscalía General de la Nación adelantó un operativo en las instalaciones de la Alcaldía buscando información acerca de presuntas irregularidades en la contratación de los últimos dos años, exactamente el tiempo que lleva la actual administración.

Esta entidad tiene seis procesos en curso contra el alcalde. Las conductas por las que lo investigan son: concusión (hechos de 2016), contrato sin cumplimiento de requisitos legales (2016), enriquecimiento ilícito (2017), peculado por

apropiación (2016 y 2017) y amenazas (2018). La mayoría de los casos están en etapa preliminar de indagación.

Sin embargo, no se ha determinado si la captura obedece a todos o algunos de estos delitos.