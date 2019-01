Familia antioqueña busca a mujer desaparecida en el Reino Unido

Los tres hijos de Luz Margory Isaza Villegas, una antioqueña de 50 años residente en el Reino Unido, ajustan este martes más de 72 horas sin rastros de su madre.

Tampoco saben de ella ni sus familiares en Colombia ni los empleadores de la mujer que hace más de dos décadas reside en Inglaterra y que actualmente está asentada con su familia en Hemel Hempstead, una ciudad ubicada a una hora de Londres.

Según relata Marcela Isaza, hermana de Luz Margory, pasado el fin de semana sus sobrinos llamaron muy preocupados porque perdieron contacto con la madre desde la tarde del sábado:

“Ellos viven en Inglaterra hace más de dos décadas y tienen la ciudadanía hace 15 años. El fin de semana parece que tuvo un enfrentamiento con el esposo y no volvimos a saber de ella, no volvió a contestar el teléfono ni las redes sociales. Cuando uno de los hijos del matrimonio fue a la casa donde viven los padres encontró al papá con algunas heridas en la cara y en los brazos, pero Luz Margory no estaba por ningún lado”.

La mujer, según testimonios de los familiares, estaba en trámite para solicitar el divorcio de su pareja.

El diario local Hemel Today reseña en su página web la desaparición de Luz Margory e indica que la policía desplegó un operativo de búsqueda en la ciudad y en vecindarios aledaños.

Además, reseña que un hombre de 55 años, quien permanece bajo custodia policial, fue capturado por las autoridades como sospechoso.

De acuerdo con los reportes conocidos por EL COLOMBIANO, el hombre capturado es el esposo, quien también es colombiano con ciudadanía británica.

Familia pide ayuda para viajar

Este martes, la familia Isaza Villegas busca por todos los medios poder acelerar los trámites diplomáticos para obtener la visa y viajar al Reino Unido, para ponerse al frente de la situación y acompañar a los tres hijos de Luz Margory.