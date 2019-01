Al extécnico de Nacional, Hernán Darío Herrera, le robaron la bicicleta

La denuncia fue hecha por el mismo Herrera vía redes sociales. “Los dueños de lo ajeno en horas de la mañana se llevaron mi bicicleta que deje asegurada en la estación de Industriales, mientra el bus del @nacionaloficial me recogía para ir a Guarne. @FicoGutierrez @PoliciaColombia”.

Tal como hace parte de su rutina, el ex campeón con Nacional salió de su casa esta mañana hacia la estación Industriales, del Metro de Medellín. Allí dejó su bicicleta en el espacio que el Metro tiene destinado para ello y esperó el bus de Nacional que lo lleva a la sede del equipo, en Guarne.

Al volver, Herrera no encontró nada. “Yo la dejé con candado, en donde siempre la dejo. Cuando volví de Guarne y la fui a buscar, no había nada. Pregunté que a quién se le hacía la denuncia, y me dijeron que tenía que ir a pedir videos al Metro y luego hacer la denuncia en la Policía”, señaló el entrenador.

Sin embargo, Herrera no piensa hacer la denuncia. “¿Para qué? Uno va y denuncia y lo que pasa es que complica más las cosas. O luego los cogen y los sueltan. No vale la pena”, finalizó.