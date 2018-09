El peligro compró pasaje en las rutas de bus de Medellín

“Estas cicatrices las tengo desde el 20 de julio de 2017. Ese día tuve que reemplazar a un compañero, manejando el bus. Cuando iba por Altavista, dos muchachos en moto se arrimaron a mi ventanilla e hicieron la señal de pare. Creí que necesitaban que les ‘menudeara’ un billete o algo así, pero el parrillero me abrió la puerta y sin decir nada mandó dos puñaladas. Hice repulsa y el cuchillo cayó adentro. Los pelaos se fueron y cuando miré bien, me había enterrado el chuzo en la mano y el pecho, estaba bañado en sangre, me asusté mucho. Tenía pasajeros y además iba con el patrón, pero por el pánico no pensé en eso y arranqué a mil para la clínica Saludcoop de La 80. Me entré con él pa’ donde los médicos y los pasajeros se quedaron en el parqueadero, 15 minutos atrapados dentro del bus, porque dejé las puertas cerradas, hasta que mi jefe se devolvió a abrirles. Al mes volví a manejar y una mujer se subió al bus y me dijo: ‘trabaje normal, que la cosa no es con usted’. Parece que me habían confundido, el compañero que yo había reemplazado ese día, tuvo un problema con un combo y lo amenazaron. Él se tuvo que ir. Mi familia me dice que me retire, que vea que hay mucha violencia contra los buseros, y yo digo que no, porque no sé hacer nada más”.

Conductor*, comuna 16 (Belén)