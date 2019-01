En 4 años no se acaban las bandas: Tobón

“Nosotros no prometimos acabar con la ilegalidad, prometimos combatirla y estamos cumpliendo. Sería irresponsable prometer acabar en 4 años un fenómeno que lleva 30 fortaleciéndose en Medellín. No creo que sea algo que vaya a acabar esta administración, a lo mejor ni la próxima. Pero creo que estamos sentando unas bases de cómo se persigue el delito y de que se puede pensar en la desarticulación de las estructuras. No tenía sentido que una ciudad que tiene la mayor incidencia criminal del país no lo supiera. Ya sabemos la importancia de visibilizar quiénes son los criminales”.