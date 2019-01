Globos de mecha ocasionan graves incendios en Medellín

De cara al puente de Reyes este fin de semana, las autoridades insisten en que la comunidad tome conciencia del perjuicio que causan estos artefactos y no celebre con ellos.

Según Luis Miguel Sánchez, directivo de Prosur -gremio que agrupa a los empresarios del sur del Aburrá y que adelanta la campaña Celebra a lo bien, enfocada a que no se eleven globos de mecha sino solares-, en el sur del área metropolitana se avistaron más de 4.000 globos incandescentes, 2.343 más que en 2017.

No obstante que en la noche del 31 de diciembre incautaron 60 globos antes de que emprendieran vuelo, según confirmó el subcomandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo León, gran cantidad surcaron los aires y causaron emergencias.

Pero los 17 incendios causados por globos son solo la tercera parte de los atendidos por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad el fin de semana, que en total fueron 48, según cifras de la entidad. De estos, 29 fueron forestales, 12 estructurales y 7 en sitios públicos, como calles y zonas arborizadas.

Aunque tanto fuego no generó víctimas ni lesionados, sí causó un fuerte daño ambiental. El director Zapata Wills calculó en diez las hectáreas de bosque consumidas por las llamas, esto sin sumar las cerca de diez hectáreas que se habrían perdido con el incendio en San Antonio de Prado.

El secretario del Medio Ambiente, Sergio Orozco, lamentó el enorme daño ambiental que causan estos incendios, algo que no puede calcularse en dinero sino en la afectación a los ecosistemas.

“En la ciudad hacemos esfuerzos muy grandes por conservar los bosques para que la fauna y la flora vuelvan y se queden, y algo tan sencillo como un globo causa todo este daño”, dijo al señalar que además de la fauna que muere, otra se va y no regresa.

Además, los árboles quemados hay que talarlos y acondicionar la tierra para sembrar nuevos, y tardan hasta 30 años en crecer.

Camilo Zapata señaló que toda atención de un incendio tiene un costo económico, representado en pagos al personal que atiende los casos y la logística empleada en carros, máquinas y demás elementos.

En 2015, un documento del DNP (Departamento Nacional de Planeación) citado por la revista Dinero reveló que los incendios forestales causaron pérdidas al país por $476.000 millones. .

Frente a las recomendaciones para evitar incendios, Zapata les pidió a los ciudadanos no arrojar globos de mecha, y si se van de paseo, no hacer quemas, y si las hacen, apagarlas con agua y tierra, y no arrojar botellas de vidrio ni latas en zonas boscosas .