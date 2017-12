Una cabeza en la calle y otros homicidios que empañan el diciembre paisa

Los habitantes de la vereda Urquita del corregimiento de Palmitas quedaron atónitos cuando, al mediodía del viernes 22 de diciembre, encontraron la cabeza de un hombre en un sendero peatonal.

La policía llegó a inspeccionar la escena del crimen a la 1:45 de la tarde y concluyó que se podría tratar de un hombre de 40 a 45 años de edad, aproximadamente. Sin embargo, su identificación no va a ser un trabajo fácil: los habitantes de la zona aseguran que la víctima no era una persona reconocida en Palmitas y cerca del lugar donde abandonaron la cabeza no hay cámaras de seguridad.

A la cruenta decapitación se suman otros cuatro homicidios que ocurrieron en Medellín en un lapso de solo 12 horas.

El primero fue el de una mujer de 45 años, habitante en situación de calle, asesinada con arma blanca en el barrio Granada de la comuna 16 (Belén), a las 8:45 de la mañana del viernes.

Según testigos, la víctima, identificada como Luna Abril Montenegro, fue apuñalada en una riña en inmediaciones de la canalización. Antes de fallecer, la misma Luna pudo decir quién había sido su agresor, que fue capturado por la policía y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Otros dos cadáveres fueron encontrados en un taxi en el barrio El Pedregal, en la carrera 68 con calle 104, justo a las afueras de la sede del Sena.

Según dijo el taxista a las autoridades, un sujeto lo abordó cuando transitaba por el sector, le apuntó con su revólver, lo obligó a pasarse a la silla trasera y después, otros dos hombres desconocidos metieron los dos cadáveres en el automóvil. Los responsables huyeron, abandonando al taxista, el carro y los cuerpos sin vida en la vía pública, a eso de las 6:56 de la noche. Las dos víctimas son hombres y aún no se han identificado.

Finalmente, a las 8:37 p.m., la policía hizo la inspección judicial del cadáver de Jorge Eliécer Betancur Arias, un reciclador y habitante de calle de 38 años al que le dispararon cinco veces con una pistola.

El cadáver fue encontrado en el barrio Aures No. 2 de la comuna 7 (Robledo). Los vecinos dijeron haber escuchado unos disparos en la calle y que cuando salieron, encontraron en la vía pública el cuerpo sin vida de Betancur Arias. Los familiares aseguraron que no conocían ningún problema u amenaza en su contra.

Con estos cinco crímenes ya van 14 homicidios en la última semana y 49 en diciembre, que hacen de este mes el más violento del año. En comparación con los primeros 22 días del mes de diciembre de 2016, los asesinatos han aumentado 44 % en la capital antioqueña.

¿Por qué tanta violencia en Medellín?

La hipótesis de la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Medellín es que los homicidios se deben a la captura de alias Tom, el máximo jefe de la Oficina de Envigado. De acuerdo con las autoridades, las bandas se estarían disputando el vacío de Tom y los homicidios serían una forma de demostrar su poder ante otros combos.

No obstante, esa no es la única explicación posible (y tampoco parece la más lógica, porque en Bello, que es el municipio donde Tom tenía más poder, no aumentaron los homicidios).

La racha de violencia también podría estar relacionada con un ajuste de cuentas (¿Tom descubrió quién informó a las autoridades de la fiesta en la que fue capturado?) o con la pelea por las rutas del narcotráfico en Medellín.

