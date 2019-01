Jorge Carmona, defensor de presos en Antioquia, denuncia amenazas

El defensor de Derechos Humanos en Antioquia, Jorge Alberto Carmona Vélez, denunció, este domingo, que a pesar de que las amenazas contra su vida no han cesado, y ha advertido a las autoridades tales intimidaciones, el Gobierno Nacional no le ha brindado protección.

Carmona Vélez es un reconocido líder social que durante una década ha velado por los derechos de la población privada de la libertad. Aunque hace 6 años tuvo protección, esta le fue retirada, según dijo, por denunciar irregularidades cometidas por la escolta que le nombraron.

El 12 de febrero de 2012, indicó el defensor, la camioneta en la que se desplaza fue atacada con 27 disparos. El agente que lo cuidaba resultó herido, al igual que un atacante, presuntamente miembro de la banda los Chatas.

“Luego denuncié que se robaban el combustible para el esquema de seguridad. Por eso me quitaron la protección. En agosto de 2018 me abordaron grupos ilegales. Solicité nuevo esquema a la Unidad Nacional de Protección de Víctimas (UNP) y ayer llegó la respuesta diciendo que mi nivel de riesgo era ordinario y que no ameritaba nada”, dijo.

Según Carmona su vida corre peligro, pues es blanco de funcionarios del Estado “a quienes molestan sus denuncias” y de bandas delincuenciales.