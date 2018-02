Consumo de drogas y alcohol en la calle, lo más sancionado

¿cómo sancionan no pago de multas?

El artículo 182 indica que el no pago de la multa en el primer mes genera intereses y reporte en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Si pasan 90 días se procederá a cobro coactivo (forzado). El artículo 183 dice que si la renuencia a cancelar la deuda persiste después de seis meses, la persona no podrá realizar actividades como obtener o renovar permisos para armas; ser nombrado o ascendido en cargos públicos; ingresar a escuelas de la Fuerza Pública; contratar o renovar contratos con entidades públicas, y obtener o renovar el registro mercantil. Los funcionarios que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los que no lo sean se les aplicará una multa tipo 4 consagrada en este Código.