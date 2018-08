Lo que sigue para “la Oficina” tras la reclusión de alias “Pichi Belén”

En su recta final, el gobierno de Juan Manuel Santos dejó lista la Ley 1908, para el sometimiento colectivo de organizaciones, con el propósito de desmovilizar al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Eln. Pese a ello, “la Oficina” no está avalada por el Consejo Nacional de Seguridad como un Grupo Armado Organizado, por lo que no podría acogerse a los beneficios de la ley. La fiscal Carrasquilla señaló que el recién posesionado Gobierno Nacional no ha hecho mención aún para modificar esa caracterización, ni tampoco la Ley.