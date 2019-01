Los “escapados” les roban atención a los desaparecidos

eliana mejía,

ANÁLISIS

eliana mejía,

sicóloga especializada en Sicología Jurídica.

¿Qué afectaciones genera en sus seres queridos la desaparición de una persona?

“Se trata de un duelo que no se elabora, porque hay una pérdida sin el debido ritual de despedida. En especial cuando no se conoce la causa de la desaparición, en los dolientes queda una sensación constante de tristeza e incertidumbre, y esto no siempre se resuelve, porque es una herida que queda abierta”.

¿Cómo responder emocionalmente a una situación de desaparición, en especial cuando pasa mucho tiempo?

“Lo primero es aceptar las emociones básicas que genera esta circunstancia. En muchos casos hay una negación de lo ocurrido, y eso provoca rabia. La persona que se queda esperando siente un malestar constante, ligado a esa pequeña esperanza que siempre permanece. Luego, es importante elaborar el duelo por medio de un ritual de despedida. En los casos en que no hay evidencias ni cadáveres, las personas pueden valerse de alguna manifestación simbólica. Hay quienes arrojan una fotografía al río o la sepultan. Así se va dejando atrás la idea de que el otro regresará”.

En los casos en los que se trató de una desaparición voluntaria, y la persona reapareció tiempo después, ¿es posible recuperar la confianza en ella?

“Todo depende del tiempo que pasó entre la desaparición y el regreso, las causas de la situación y el vínculo afectivo que haya con esa persona. Por ejemplo, si un hermano se perdió cuando tenía 12 años de edad y regresó a los 40, es muy complicado generar una hermandad real, pues ese lazo no se construyó; ocurre algo similar cuando la persona que se fue es el papá, puede recuperarse un vínculo a nivel formal, pero en el fondo quedará el vacío en el hijo, porque su padre no estuvo en los momentos importantes. Es diferente cuando se trata de la mamá, ese vínculo es mucho más difícil de romper, así las condiciones cambien con el tiempo.

En cuanto a las personas que se van de manera voluntaria, para recuperar la confianza influye bastante el motivo. Si fue por una razón egoísta, como en los casos en los que alguien tiene una deuda y huye para no pagarla, allí queda un resentimiento en el familiar, porque este no avisó por lo menos que estaba bien, mostrando falta de empatía con las emociones de los demás”.