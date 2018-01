Con velas y en calma protestarán una vez más en el Urabá Antioqueño

Líderes cívicos de la región de Urabá convocaron a una nueva concentración pacífica para este viernes, a las 7:00 p.m., como rechazo a las recientes declaraciones del Gobernador de Antioquia Luis Pérez respecto a los hechos violentos que se presentaron la semana pasada.

Alcira Blanquicet, líder del Comité Cívico de la región, detalló que el llamado es que los habitantes de la región se reúnan en los parques principales de los municipios con vestimenta de color blanco y además aclaró que, “no es una movilización, es una concentración en la que se invita a los habitantes de la región a que asistan con banderas blancas y velas para rechazar las declaraciones del gobernador que nos tildó de pandilleros y nosotros no somos eso, somos gente del común y hubo disturbios porque la gente estaba enardecida puesto que llevamos mucho tiempo solicitando la reubicación de los peajes, pero no hacen nada y es la hora que no hay claridad sobre eso.”

Ante esto, la Alcaldía de Apartadó compartió en sus redes sociales un decreto con el ordena a los ciudadanos abstenerse de realizar manifestaciones o aglutinamientos en lugares públicos, para así evitar alteraciones del orden público. Esta restricción va hasta el próximo lunes 15 de enero.

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, reiteró mediante un comunicado su posición frente a la necesidad de reubicar estos peajes, pues según su presidente Guillermo Rivera, desde que conocieron el proyecto de las casetas de cobro, manifestaron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que los puntos en los que se encuentran ubicados generarían malestar en la comunidad; sin embargo, no recibieron en ningún momento respuesta por parte de la entidad gubernamental.

“Ahora, luego de los hechos que eran previsibles, estamos a la espera de saber qué pasará, pues hasta la fecha no nos han contactado ni mencionado una reunión para definir el futuro de los peajes y el plazo de un mes se está agotando”, contó Rivera.

Lea: Poco avance en situación de Urabá

Respecto al futuro de los peajes o los diálogos con diferentes líderes sociales y mandatarios locales, la ANI no ha hecho nuevos pronunciamientos.

Las declaraciones del Gobernador

Hablando de sí mismo en tercera persona, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez se refirió en la noche del jueves a los avances de las negociaciones sobre los peajes en la región y calificó los desmanes de la semana anterior como el ataque de 100 o 200 pandilleros:

“Luis Pérez es el que más inversiones millonarias viene haciendo para la región de Urabá y es el que más quiere que salga adelante porque las expectativas de Antioquia y Colombia sobre esa tierra son fantásticas. La única propuesta que se ha hecho hasta hoy para resolver el conflicto de los peajes es la de este gobernador y es que tres peajes los convirtamos en uno. Tan buena es que prácticamente hoy los urabaenses, el Ministerio y todo Antioquia está tranquilo”.

El mandatario departamental indicó además que el 99.99 % de los habitantes de la región es gente de bien aunque lamentó los destrozos ocurridos en algunas de las movilizaciones:

“Yo sí tengo que decirlo con claridad, una persona que quema Alcaldías, que roba supermercados y que roba cemento para pavimentar las vías campesinas no es una persona bien y mucho menos si todos están encapuchados. Por eso digo que Urabá sufrió un ataque de unos 100 o 200 pandilleros”.