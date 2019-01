¿Qué tan segura se siente la gente en Medellín?

“Es importante para nosotros conocer cómo la gente percibe la operatividad de la alcaldía, qué tanto confía en sus instituciones y cómo se siente en la calle, eso no lo miden los indicadores”, dijo.

Jerónimo Castillo Muñoz , director del área de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), dijo que la “percepción de seguridad” comprende tres variables: la primera es victimización (quienes de verdad fueron víctimas de un delito), seguida por vulnerabilidad (sensaciones de personas que no están expuestas a condiciones de victimización) y la confianza institucional (cómo la gente percibe a sus autoridades y cómo ve fenómenos como la corrupción).

Cabe aclarar que la percepción no se basa en las estadísticas y aunque hay delitos de gran impacto como el homicidio, en los resultados de la encuesta ese no es uno de los indicadores que preocupa a la gente, como sí lo son problemáticas más cotidianas, como el microtráfico.

El funcionario aclaró que los sistemas de denuncia de la Fiscalía y la Policía se unificaron el año pasado y por eso no es posible tener datos comparativos. Es por eso que el año 2018 se tomó como base para los análisis futuros. “Ante la ausencia de un indicador que nos permita comparar, la encuesta de victimización nos permitirá entender si para las personas esos delitos han aumentado o disminuido”, afirmó Tobón.

“Desde entonces nunca llevo pertenencias a la vista, los vidrios del carro arriba. Siempre que una moto se parquea al lado mío en un semáforo, pienso que me van a atracar”, cuenta el hombre.

Yepes dijo que la petición no era nueva (se había presentado en encuestas anteriores) y que, al ser Medellín la ciudad que concentra la mayor cantidad de Grupos Delincuenciales Organizados del país (10 de 23), debería tener un mayor pie de fuerza.

A los encuestados se les preguntó qué problemáticas les generaban mayor sensación de inseguridad. La pregunta era abierta y uno de los principales hallazgos es que, contrario a la creencia de algunos funcionarios y analistas, el homicidio no apareció entre las respuestas, pese a que en 2018 la ciudad tuvo 626 muertes violentas: 44 % más que en 2017.

En 2018, según cifras del Sisc, se recibieron en Medellín 20.607 denuncias por hurto a personas, siendo el delito de alto impacto con más reportes generados.

En la encuesta esa misma conducta delictiva aparece de primera: 9 % de los encuestados dijo ser víctima de un robo. Frente a 2017, la cifra se mantiene estable. El 62 % de esas víctimas dijo que no denunció el hecho, frente a 38 % que sí lo hizo.

La mayoría de los encuestados que fueron víctimas de robo y no denunciaron, explicaron que no lo hicieron por temor, porque sentían que las autoridades no hacían nada, o porque el trámite les parecía muy largo.

Al preguntarle a la gente por la modalidad de robo más usada, 40 % dijo que fue atraco, lo que significa un descenso de 12 % frente a 2017. La segunda modalidad más común fue el cosquilleo con 19 %, dos puntos más que en 2017.

“Las estadísticas de seguridad y la percepción se corresponden. Las zonas donde se han incrementado los delitos en los últimos años son las mismas zonas donde mayores porcentajes de inseguridad se presentaron en las encuestas”, dijo Yepes.

En la encuesta, las comunas con mayor cantidad de víctimas de hurto fueron La América (14 %), Belén (11 %), La Candelaria (11 %), Popular (10 %) y Manrique (10 %).

La institución más valorada por los ciudadanos, en el estudio, es el Ejército con 78 % de imagen positiva, seguida por la Alcaldía, con 76 % y las comisarías de familia, con 65 %