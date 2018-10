Ladrones tienen azotadas las fincas del Oriente de Antioquia

Los vecinos de un sector de Sajonia, en Rionegro, prendieron las alarmas porque una banda delincuencial los tiene azotados. En menos de dos semanas han robado tres veces sus viviendas, y en los últimos tres meses, se han registrado seis robos en cinco fincas de la zona.

Luis Fernando Duque, ingeniero y propietario de una de las fincas, explicó que el pasado sábado 21 de octubre, en la madrugada, un grupo de ladrones entró hasta su predio y robó varias pertenencias.

“Estábamos en una reunión familiar por mi cumpleaños y nos acostamos. Ellos rompieron las cuerdas del alambrado y entraron. En las cámaras de seguridad vimos, después, que eran dos ladrones, que entraron a las 4:45 a.m. y salieron antes de las 5:30 a.m. Lo que nos tiene extrañados es que nadie los sintió y los perros tampoco reaccionaron. No sabemos si usaron alguna sustancia, pero se ve que son expertos”, dijo.

Esa es la segunda vez que la familia de Duque es víctima de robo. Hace algunos meses, siete delincuentes entraron a la finca donde residía la familia antes, y los robaron y encañonaron con armas de fuego.

En ambos casos el ingeniero denunció ante las autoridades, pero hasta ahora las investigaciones no han arrojado resultados contundentes.

Mariana*, otra de las afectadas, explicó que hace varios meses los ladrones ingresaron a la finca de su familia, pero la alarma contra intrusos se disparó y los delincuentes salieron con las manos vacías. “La semana pasada se intentaron meter otra vez, dañaron dos ventanas, pero como son dobles, no fueron capaces de entrar”, explicó. En su caso, no hubo denuncias.