¿Por qué volvió la violencia a Altavista?

Diego Sierra, coordinador del Observatorio de derechos humanos y paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), aseguró que la estrategia de la Alcaldía de perseguir a los cabecillas no es tan efectiva porque “en las bandas reina la política de ‘a rey muerto, rey puesto’’’. Sierra dijo que hacen falta políticas más integrales porque con la actual estrategia de seguridad no se resuelven las problemáticas actuales. “La Alcaldía se concentró en el centro, Robledo y Altavista y esas siguen siendo las zonas con mayores índices de criminalidad. Por eso a 27 meses de gobierno decimos que las estadísticas no son favorables para el alcalde”, precisó.