¿Qué implica para el país el retraso de Hidroituango?

“Claramente sí se necesita el proyecto, la energía que genera. Remplazar 2.400 megas con cualquier tecnología que no sea energía renovable no convencional es muy complejo”, destaca.

Según Ramiro Valencia Cossio, exministro de Minas y exgerente de EPM, el mensaje inicial de tres años para terminar la obra, es un aliciente en cuanto se comienza a desestimar la opción de inviabilidad.

“Tranquiliza que no hay daño estructural en la presa, no se ha movido y está dentro de los parámetros. No sucedió una catástrofe como podía haber sido. En este momento no se ve una razón para decir que el proyecto no sigue. Se demorará, costará más, pero el comportamiento de la presa y el caudal permitirán terminar obras y mirar qué pasó en casa de máquinas para tener un cronograma”, señala.

El ingeniero Santiago Ortega, docente de la Universidad CES y experto en temas de hidráulica, dice que hasta que no se sepa cómo está casa de máquinas no se puede saber si el proyecto es viable o no, por lo que el plazo de tres años es tentativo. “El proyecto será viable dependiendo de cuánta planta más hay que invertirle y eso se conoce evaluando los daños, lo que aún no se ha hecho”, acota.

En ese sentido, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pide, antes que estimar un tiempo de culminar la hidroeléctrica, tener un concepto técnico de daños generados.

“Pueden ser tres años, también, 10. Es acelerado hablar de ese tiempo”, anota.

Recalca que espera informes oficiales sobre la entrada en operación del proyecto, así como de los seguros, lo que, afirma, no ha recibido.

“Que la gerencia de EPM no pierda liderazgo en la información, porque tuvimos dos meses sufriendo con todo el mundo opinando”, concluye.