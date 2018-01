Contralor de Antioquia, suspendido del cargo por mentir en la hoja de vida

La Procuraduría General de la Nación suspendió del cargo al Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, por un período de 10 meses por proporcionar información inexacta para acceder al concurso realizado por la Asamblea Departamental de Antioquia para aspirar al cargo.

En una audiencia realizada este viernes, a la que Zuluaga no asistió, el ente de control también consideró que el funcionario incurrió en “falsedad ideológica al consignar en su hoja de vida datos que no correspondían con la realidad”.

El fallo fue proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. El abogado de Zuluaga solicitó apelación de la decisión, que quedaría en manos de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

“El señor Contralor continúa en su cargo mientras se define la apelación”, reportó la oficina de comunicaciones de la Procuraduría de Antioquia.

Zuluaga Peña manifestó haber obtenido el grado de doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, en octubre de 2012, pero “según certificación expedida por la coordinadora para los Programas de Doctorado con Iberoamérica el grado no aparece acreditado”.

En noviembre de 2017, Zuluaga reconoció, en una versión libre, que el error en este caso fue que él no llenó de su puño y letra la hoja de vida, sino que un tercero lo hizo por tener letra muy fea, y que fue esa persona quien puso que ya se había graduado.

“Jamás presenté documentos falsos. Tengo que aceptar que hubo un error de mi hoja de vida (...) tengo una letra muy fea, horrorosa, siempre he acudido a que alguien me la llene y, por eso, no es mi letra. Pero yo la firmé. Efectivamente no me senté a llenarla. No verifiqué y nunca estuve concentrado en ese error que hay planteado ahí, que se había puesto como haber terminado el doctorado”, dijo Zuluaga en ese momento.

EL COLOMBIANO comprobó que el proceso de selección de Zuluaga fue contratado por la Asamblea de Antioquia con una firma de investigaciones llamada A.N.I Omega Ltda (A.N.I por Asistencia Nacional Investigativa) cuyo representante legal, Juan Areiza, resultó ser un taxista sin títulos.

Por el supuesto título de doctorado, A.N.I Omega le dio a Zuluaga 40 puntos adicionales que lo perfilaron como el mejor concursante al cargo que actualmente ocupa. Sin embargo, la defensa del contralor argumenta que el doctorado en Derecho Administrativo aparecía en la hoja de vida como una terminación de estudios, y no un título como tal.

El contralor Sergio Zuluaga también tiene una investigación pendiente en la Fiscalía por el carrusel de las cirugías plásticas en el Hospital La María.