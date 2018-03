El túnel del Olaya Herrera tampoco se hará en esta Alcaldía

Por ello, el proyecto continuó como una iniciativa pública. El año pasado la Agencia de APP contrató la estructuración de la obra, en cuanto a prefactibilidad (estudio preliminar que estima inversiones probables, costos de operación e ingresos que generará el proyecto), para saber cuantos recursos requería el Municipio en vigencias futuras y determinar si era o no viable a través de una APP. Este estudio se entregó en febrero y está en ajustes para ser presentado en abril.

Zambrano explicó que los gremios tocaron la puerta con la intención de presentar una iniciativa privada para desarrollar el proyecto, pero que este no fue viable porque no se logró el cierre financiero solo con recursos privados (peaje u otro tipo de explotación comercial).

La funcionaria explicó que el alto valor del proyecto (lo mismo que costarían 5 tranvías de Ayacucho o 13 cables de Picacho), se debe a varios factores: es una obra de ingeniería compleja, requiere una alta inversión inicial de los privados, se debe reservar el espacio para el futuro sistema de transporte masivo, y no se puede frenar la operación del aeropuerto mientras se realiza el túnel. El componente mas costoso es la adquisición de predios en áreas tan consolidadas como Guayabal y Belén.

Martín Alonso Pérez, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, avaló la realización de los estudios de prefactibilidad para saber el valor de la obra. “Es un avance. Desde hace dos años estamos pidiendo la estructuración de los proyectos del Plan de Desarrollo”, dijo.

Pérez apuntó que la configuración de la iniciativa debe continuar, al menos, hasta la factibilidad (fase posterior en la que se determinan variables financieras y económicas más concretas), para que en un futuro cercano se desarrollen los diseños específicos.

Sobre la pertinencia de construir esta vía, Jhon Jairo Posada Henao, especialista en transporte y profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas, dijo que el corredor es necesario para mejorar las conexiones entre dos sectores que tienen vínculos de movilidad comercial, académica y cultural. “Es una necesidad imperiosa, es de alto impacto para la comunidad”, señaló.

Posada sugirió a la Alcaldía continuar las gestiones que permitan su ejecución en el plazo más corto posible, para no dejar la posibilidad de que el proyecto no se ejecute.

Pérez, al contrario, dijo que no la obra no es una prioridad, y que se le debería dar preferencia a la vía Circunvalar Oriental que permita complementar el sistema de conectividad en esa ladera metropolitana, una vez entre en operación en diciembre el túnel que irá hasta Rionegro. “Esa obra es urgente para no tener problemas cuando esté listo el túnel. Otro proyecto que debe hacerse primero es el ferrocarril regional”, finalizó.

El Metro indicó que por ahora no hablará de este futuro corredor del sistema .