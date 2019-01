Los encantos de Medellín que atraen turistas de todo el mundo

“Me gustaría vivir aquí por 10 años”, así confesó Justine Vicent, de 22 años, lo enamorada que se siente de Medellín. Llegó de Auckland, en Nueva Zelanda, para estudiar español durante cuatro semanas, aunque ya había recorrido otros países de la región. ¿Por qué no hacerlo en México, Argentina o Perú? Porque según ella, en Colombia se habla el idioma con el acento más neutral de toda Latinoamérica y en Medellín encontró una ciudad segura y económica para pasar sus días. Justine, entre las lecciones y los ejercicios de conjugación de verbos que llena con juicio en su cuaderno, también tuvo tiempo para conocer varios lugares: El Poblado, los alrededores de la Universidad de Antioquia, los parques y el Centro. En cada uno pudo ver ambientes distintos que, en su opinión, hacen encantadora a la capital antioqueña, porque el contraste se hace evidente al caminar pocas cuadras. Fue falsa la idea de una ciudad totalmente insegura, le contaron a medias sobre Pablo Escobar y su legado de muerte y violencia; una vez aquí pudo comprobar que no había razones para caminar intranquila, y también pudo empaparse de la otra cara de la historia, conocer el dolor de las víctimas en el Museo Casa de la Memoria. “Medellín vivió momentos traumáticos, pero ha sido fascinante conocer sobre las políticas de la ciudad para superar esas situaciones”, expresó. La modernidad de la capital antioqueña también la asombró, dijo que en Nueva Zelanda no existe un transporte público tan eficiente como el metro o las rutas de buses. Justine buscó alejarse un poco de la algarabía de los hostales y, junto a su novio, prefirió usar el servicio de Airbnb. Regresará a Medellín porque es de las que creen que los lugares en donde se ha sido feliz sí se debe volver.

DE NORMANDÍA A MEDELLÍN, LIBRES DE EXPECTATIVAS

“Medellín es una chimba”, les dijeron a Justine Boscher y Carole Leroutier, quienes hablan español con fluidez, cuando preguntaron por cuál ciudad no podían perderse en su paso por Colombia. “Cada persona con la que hablamos antes de llegar, nos dijo que se enamoró de este lugar”, expresó Carole. Las dos mujeres de 26 años viven en la región del norte de Francia, Normandía, y entraron al país por el Caribe atendiendo un llamado para trabajar voluntariamente en un hostal de El Poblado. Una de las cosas que más las motivó para venir fue cuando escucharon que estaba llena de parques y árboles, de verde, aunque según Justine, en el Centro, mientras desfilaban en medio de los asfixiantes comercios en El Hueco y las esculturas voluptuosas de Plaza Botero, no tuvieron esa impresión. Lo particular, comentan, es que la mayoría de las construcciones tienen un color rojizo o anaranjado por los ladrillos, que es muy común en Holanda, pero no en Francia, y eso les llamó la atención. También vienen a comprobar algo que les repitieron hasta el cansancio, tanto que lo consideran una promesa anunciada por los mochileros con los que hablaron: “en Medellín está una de las mejores rumbas que van a encontrar”, les aseguraron. Aún así, ellas quieren sacar sus propias conclusiones. Durante las tres semanas que van a quedarse en la ciudad, no se quieren dejar llevar por lo poco que habían escuchado en la serie Narcos, de Netflix ni tampoco por lo que digan las guías de viaje, sino por lo que se abra a sus ojos al caminar.