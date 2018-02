Los aspirantes a la Rectoría de la U. de A. y sus propuestas

La Universidad de Antioquia elige este mes el que será su nuevo rector y siete personas -seis hombres y una mujer- aspiran a ocupar el máximo cargo en la institución, catalogada como la más importante de Antioquia y la tercera de Colombia, según la organización británica QS (Quacquarelli Symonds) en un ranking publicado en 2017.

Con un total de 38.000 estudiantes inscritos en su sede central de Medellín y las regionales de Caucasia, Magdalena Medio, Urabá, Occidente, Suroeste y Oriente, este proceso es crucial para la Alma Máter porque, según el designado, se marcará el rumbo de la institución en temas como la regionalización, la innovación, la transformación y la proyección nacional e internacional.

Los aspirantes -Elkin Libardo Ríos Ortiz, Mauricio Alviar Ramírez, Pablo Javier Patiño Grajales, Edison Darío Neira Palacio, María Helena Vivas López, Juan Carlos Amaya Castrillón y John Jairo Arboleda Céspedes- formularon cada uno su proyecto, el cual queda a juicio de los electores y del Consejo Superior de la universidad.

Como un ejercicio democrático, consultamos a tres expertos en el tema educativo y ligados a la Universidad en algún momento, como egresados o directivos, para dilucidar cuáles serían los principales retos que tendría que encarar el nuevo rector, cargo al que también aspira el titular actual, Mauricio Alviar Ramírez.

Se trata de Rafael Aubad López, exrector; Felipe Andrés Gil Barrera, egresado de Economía y exsecretario de Educación de Antioquia; y Queipo Timaná, exdecano de la Facultad de Educación, quienes nos dieron luces para definir cuatro temas básicos sobre los cuales interrogamos a los siete candidatos (ver recuadro).

El primer paso de la elección se da este martes 20 con una consulta electrónica -de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.- en la que pueden participar los estudiantes, docentes, empleados administrativos, egresados y jubilados en el portal universitario.

La consulta no es vinculante, pues el próximo martes 27 el Consejo Superior designa al ganador, que no necesariamente tiene que ser el que más votos a favor obtenga.

Las cuatro preguntas a los candidatos

1-¿Cómo fortalecerá la presencia de la universidad en las regiones dada la importancia de que cada vez más estudiantes del campo accedan a educación superior?

2-Según los analistas, a la universidad le falta liderazgo a nivel nacional, que lo tuvo y lo ha perdido, y más proyección internacional, ajustarse a los nuevos tiempos y los cambios y adecuar currículos a las nuevas tendencias. ¿Cuál es su propuesta?

3- Estamos en tiempos de innovación y la universidad debe darles respuestas a los estudiantes de manera que encuentren en ella un espacio para cumplir lo que realmente buscan para sus proyectos de vida. ¿Qué tan importante es este tema en su propuesta de gestión?

4-La planta de profesores de cátedra es muy superior -más de 5.000- contra la de tiempo completo -1.300- (según uno de los analistas), lo que ha ido en detrimento de la calidad educativa. ¿Tiene en su proyecto subir la cifra de estos últimos en aras de mejorar esa calidad y lograr una mejor proyección de estudiantes y profesores y de la investigación?

María Helena Vivas López

1- “Con base en el Plan de Educación Rural del Ministerio de Educación, que señala lineamientos en modelos pedagógicos y programas adaptables, según vocación y necesidades de las regiones, el fomento al acceso y permanencia, así como el fortalecimiento de capacidades del desarrollo rural, territorial y para la paz. Impulsaré un Plan Institucional Regional -PIR- que incluirá oferta académica, infraestructura y bienestar, entre sus prioridades”.

2- “Me propongo recuperar el liderazgo de la Universidad para que vuelva a ser un centro de conocimiento vinculado con los debates y asuntos que reclama la sociedad. Desarrollaré alianzas con las mejores universidades del mundo y en especial con el Espacio Iberoamericano de Conocimiento. El ‘currículo esencial’, en formato digital, y la vinculación con el mejoramiento de la educación básica y media, además de la política curricular, serán elementos para adaptarnos a los desarrollos contemporáneos de la educación superior”.

3- “Por un futuro sostenible para la Universidad de Antioquia tiene como base la innovación entendida como una nueva y mejor manera de hacer las cosas con la vinculación de toda la comunidad universitaria. En especial, los estudiantes están llamados a participar, conjuntamente con los profesores, en los proyectos multidisciplinarios, para que el conocimiento salga de las aulas y se comprometa con el desarrollo de Antioquia y el país. Los estudiantes encontrarán en esos proyectos coincidencias con sus proyectos de vida”.

4- “La sostenibilidad académica, social y financiera que gestionaré, incluye la búsqueda de recursos para la vinculación de un mayor número de profesores de planta. También me propongo modificar los requisitos de selección de las convocatorias públicas de méritos para que los profesores de cátedra y ocasionales tengan mayores posibilidades de participar y ser elegidos”.

Pablo Javier Patiño Grajales

1- “Recuperar el significado de una universidad insignia para la región y el departamento, lo que significa tener presencia en todo el territorio antioqueño, pero mantener criterios de calidad, libertad académica, solidaridad y autonomía. Fortalecer fundamentalmente las sedes que hay, hacer un análisis cuidadoso de las necesidades del territorio, pero no comprometerse de manera populista con crecer físicamente la universidad. El complemento ideal puede ser la educación virtual, digital, conjuntamente con los proyectos del departamento en esa línea”.

2- “El elemento central de nuestra propuesta es lograr que el conocimiento tenga impacto en la sociedad. Entonces, depende fundamentalmente de consolidar la producción de conocimiento actualizado con calidad, pero pertinente para la región. Eso va a asegurar una mayor pertinencia y presencia de la universidad en los territorios pero, al mismo tiempo, con producción de conocimiento de calidad certificada internacionalmente, eso tiene que darle presencia en ámbitos internacionales”.

3- “La innovación es un elemento importante, porque debemos tener la capacidad de innovar en los programas académicos de pre y posgrado de manera que podamos ofrecerle a la sociedad nuevos proyectos académicos, no solo para el joven sino para lo que demanda el sector público productivo a nivel local y globalmente”.

4- “Debemos lograr que los profesores que hoy desarrollan lo que llamamos cátedra tengan un proceso de formación, acompañarlos para que se cualifiquen desde el punto docente, pero también en investigación y relación con el sector productivo para así facilitar su integración a procesos de investigación, formación y extensión de la universidad para que sean competitivos en los procesos de convocatoria que hace la U. La institución tiene que asegurar procesos de financiación con el Estado para que le permitan crecer su planta de cargos”.

Mauricio Alviar Ramírez

1- “En el programa que estamos proponiendo para el segundo periodo la regionalización toma una fuerza muy importante, porque hemos venido consolidando, con el caso piloto de Urabá, una mayor descentralización en autonomía académica y administrativa de los territorios. Vamos a seguir mejorando la infraestructura, terminar los proyectos que tenemos y buscando recursos para completar sedes y laboratorios donde tenemos presencia”.

2- “Creo que en estos tres últimos años hemos hecho una labor muy importante de liderazgo a nivel nacional. Como rector participo en todos los organismos del Ministerio de Educación, soy representante de la universidad pública ante el Cesu, hemos hecho unas discusiones importantes llevando el nombre de la universidad y en el ámbito internacional hemos logrado una mayor visibilidad; no en vano hemos tenido más de 70 misiones internacionales que vienen a la Universidad de Antioquia. Hemos duplicado el número de estudiantes extranjeros y la tarea ahora, uno de los capítulos de mi segundo periodo, es la internacionalización y fortalecer las redes en los ámbitos nacional e internacional”.

3- “Desde la universidad hacemos parte del Distrito de la Innovación en Medellín y tenemos un proyecto muy grande de la ampliación de este campus universitario, que cumple 50 años este año, para toda la zona del norte, con proyectos como el Complejo de la Salud, que pretende ser innovador tanto en la formación como en la posibilidad de desarrollar procesos tecnológicos con todas las instituciones de la ciudad, con otras universidades, laboratorios e institutos de formación y conocimiento para lograr que la universidad sea innovadora al servicio de la sociedad para ayudar a resolver sus problemas”.

4- “Una de mis grandes preocupaciones es que hay que disminuir la proporción de cursos de pregrado en manos de profesores hora cátedra; en estos tres años no logramos avanzar lo suficiente en esa materia, porque es un tema que pasa por consideraciones de presupuesto, pero también de reorganización al interior de las facultades. En el nuevo Plan de Desarrollo 2017-2027, que aprobó el Consejo Superior, tenemos la meta de crear 300 plazas nuevas de tiempo completo para profesores vinculados, pero hay que tener mayor eficiencia en los planes de trabajo, incrementando la docencia, sobre todo en los primeros semestres, con profesores de la más alta formación”.

Juan Carlos Amaya Castrillón

1- “Lo que pretendo es fortalecer la presencia de la universidad integralmente en las regiones, todas sus fortalezas deben hacer presencia en las regiones para hacer realidad el proyecto de regionalización, pero con visión territorial; la universidad en este momento es asimétrica, y todas las fortalezas de la sede principal se deben proyectar a las regiones”.

2- “En la universidad se presenta una ruptura de relaciones entre la administración central y el resto de la comunidad universitaria, y un elemento fundamental para recuperar ese liderazgo nacional e internacional es que hay que lograr una pacificación interna; yo estoy en capacidad de liderar esa pacificación y mi proyecto va en esa línea como un elemento fundamental para poder seguir potenciando las capacidades de la U y recuperar ese terreno”.

3- “En mi propuesta planteo la necesidad de hacer un Proyecto Educativo Institucional, PEI, explícito que nos permita asumir directrices, orientaciones y, obviamente, discusiones previas, para orientar el desarrollo académico de la universidad; esa será la base para desarrollar nuevos programas, tipos de formación, para poder implementar la inclusión educativa, la innovación, la ambientalización de la universidad con ese punto de partida que es el PEI”.

4- “El Plan de Desarrollo actual 2017-2027 tiene la meta de crear 300 plazas de profesores de planta, estamos en la idea de que esa meta, que es corta, se pueda cumplir y trabajaremos en adquirir los recursos que nos permitan cumplirla en un tiempo más corto”.

Elkin Libardo Ríos Ortiz

1- “Haciendo presente a la Universidad mediante convenios activos, incentivación de profesores que cubran plazas en regiones, mejorando los canales de comunicación institucional y fortaleciendo la oferta educativa con nuevos pregrados y posgrados aprovechando las TIC”.

2- “Articular diversas estrategias tecnológicas que garanticen la visibilidad nacional e internacional y garantizar una adecuación curricular con las mejores universidades de nuestro entorno. Además, continuaré con mi apuesta por los convenios internacionales de doble titulación y pasantías para los universitarios, así como lo hice cuando fui decano de la Facultad de Ingeniería, pionera en internacionalización en la Alma Máter”.

3- “Hay que mejorar los espacios de estudio e integración estudiante-universidad. Para nuestro proyecto es prioritario que la sociedad que lo integra (alumnos, docentes, personal) sepa que la universidad es un espacio real donde proyectar sus ideas, perspectivas y esperanzas de futuro”.

4- “Ese elemento es esencial, porque la calidad de la formación depende de la estabilidad laboral y la integración profesor-universidad. Evitar la deserción profesoral, incluir a los docentes ocasionales y de cátedra en las convocatorias, es uno de nuestros proyectos básicos, y cumplir con el Plan de Desarrollo, que busca incrementar en 300 nuevas plazas los docentes de tiempo completo”.

John Jairo Arboleda Céspedes

1- “En un país tan desigual, tan inequitativo, la universidad pública representa una poderosa herramienta de ascenso social y económico sin distinción de estratos, razas o religiones; esto es una universidad pluralista, abierta, diversa. El tiempo que estuve al frente del proceso de regionalización me permitió observar las necesidades de cada región del departamento, y darme cuenta que aunque se ha logrado bastante, es necesario llevar este proceso a otro nivel, donde se les entregue a las sedes y seccionales cierta autonomía administrativa y financiera que les otorgue más capacidad de maniobra, para que disminuyan sus tiempos de respuesta y puedan tomar decisiones acertadas en beneficio de la consolidación de una comunidad académica local que, sumada a la capacidad de los egresados que se han quedado aportando su conocimiento y trabajo a la región, pueda impulsar procesos de desarrollo que desde la investigación y la extensión resulten en innovación, emprendimiento y capital social para el departamento. Es hora de buscar alternativas para aumentar la cobertura y llegar cada vez a más jóvenes, y una excelente alternativa es potenciar la oferta de educación virtual a través de la Universidad Digital en articulación con los programas Ude@ y Vamos para la U. También es necesario ampliar y crear nuevos programas de bienestar, garantizar la permanencia estudiantil, flexibilizar los planes de estudio para promover la movilidad de estudiantes, aprovechar la cercanía y confianza con las regiones para apoyar la implementación de acciones relacionadas con el posacuerdo. Todo esto para que Universidad pueda recuperar y mantener el liderazgo en las regiones de Antioquia”.

2- “Recuperar el liderazgo significará hacer grandes esfuerzos: el primero será visionar una moderna estructura organizativa ágil, cualificada y responsable, con eficaces sistemas de información para la toma de decisiones y que incorpore procesos de mejora de los rendimientos de la actividad universitaria. Asimismo, debemos promover una gestión transparente que asegure la rendición de cuentas ante la sociedad y el Estado. Disponer de una financiación que responda a los principios de equidad, con un reforzamiento de las políticas de becas y ayudas, y de suficiencia, con mayor esfuerzo público y una diversificación de sus fuentes de ingresos, entre ellas la valorización del conocimiento y su transferencia. En segundo lugar, pero no menos importante, está entender el conocimiento como recurso fundamental, porque es el objetivo que le da sentido a su existencia y el punto de partida en la búsqueda de respuestas, en el deseo de alcanzar la calidad; para formar a quienes llegan con la ilusión de convertirse en profesionales y poner su saber al servicio de la sociedad. Pero en la Universidad ese conocimiento también debe servir para evaluarnos, para medirnos, para idearnos formas de medirnos y superarnos constantemente. Lo que significa entender el conocimiento de doble vía, el que entregamos a nuestros estudiantes y a la sociedad, y el que usamos para retarnos y ser cada día mejores. Finalmente, en un escenario de posacuerdo, la Universidad de Antioquia debe ser líder como actor social y estatal, ofreciendo su conocimiento para la consolidación del proyecto de Nación. Contribuir desde su conocimiento a las complejas discusiones sobre la justicia transicional; el sistema electoral y los partidos políticos; el ordenamiento territorial; los derechos de las víctimas; la explotación de los recursos naturales y la reforma agraria, la memoria y la movilización social asociada a estos, además de otros temas de gran calado nacional”.

3- “Las actitudes, aptitudes, perfiles, habilidades y modos y formas de comunicación de las nuevas generaciones de estudiantes evolucionan rápidamente, planteando numerosos retos a las universidades. Por lo que debemos buscar maneras de acercarnos a ellos, para saber sus expectativas, sobre su sentir acerca de su formación, el entorno universitario y su visión como profesionales. Para un desarrollo pleno y autónomo del estudiante y el fortalecimiento de su capacidad para el liderazgo, se deben crear acciones y estrategias encaminadas a promover la cultura de la autoevaluación y reflexión colectiva. En esa perspectiva, se mantendrá el compromiso con los procesos de acreditación y re-acreditación de los programas de pregrado y posgrado, tanto nacional como internacionalmente. Se focalizarán los esfuerzos para favorecer y fortalecer la modernización en la formación académica, empleando tecnologías de la información y las comunicaciones como parte del proceso educativo, además de potenciar la oferta de educación virtual a través de la Universidad Digital y de los modelos que se están articulando a través del programa de virtualidad. Incluir, promover y motivar a nuestros estudiantes hacia la investigación y utilizar el conocimiento como elemento de productividad y competitividad económica, de creación de riqueza y empleo, de innovación y cohesión social. También se requiere flexibilizar los planes de estudio para promover la movilidad estudiantil y reducir el abandono prematuro de los estudios, asegurar la colaboración con los empleadores.

Un objetivo central será la formación de ciudadanos profesionales estructurados sobre una base científica, técnica, ética, socio-humanística y cultural, mediante políticas para que nuestros espacios académicos se conviertan en campus sostenibles y saludables donde la cultura, el deporte, el pluralismo y el debate sean los elementos que promuevan la calidad de la vida universitaria”.

4- “El profesor de cátedra es para la Universidad de Antioquia un grupo esencial en su pensamiento de comunidad académica, el cual es de suma importancia para el desarrollo de los ejes misionales, especialmente en el eje de docencia. Es por eso que pretendemos estudiar las figuras de vinculación de otras universidades para contemplar la posibilidad de aplicarla en nuestra institución en beneficio de nuestros profesores de cátedra. Hemos identificado como necesidades sentidas de los profesores de cátedra el mejorar sus condiciones de vinculación, que las figuras de asignación y evaluación no dependan de la decisión de una sola persona, sino que hagan parte de un proceso que garantice la transparencia del proceso. Es muy importante encontrar alternativas que garanticen una permanencia más digna y estable para los profesores de cátedra y que ellos, como parte de la vida universitaria, cuenten con espacios para reunirse con sus colegas y estudiantes”.

Edison Darío Neira Palacio

1- “Se fortalecerá esta presencia así: La regionalización será el cuarto eje misional de la Universidad. Hasta el momento no es un eje misional sino un programa. La articulación y ampliación de la educación virtual pasará por convenios flexibles con la Institución Universitaria Digital del Departamento (U Digital): ofreceremos en principio 4 ingenierías virtuales y la Maestría en Educación Virtual. Adicionalmente, transformaremos los actuales Preuniversitarios de Educación Flexible en cursos homologables en la U Digital y cursos para mejorar las pruebas Saber 11. Se creará la estrategia de ‘Formación de Maestros’ en Antioquia como una de las más importantes de regionalización, ya que no existe algo así en la actualidad. El acceso o ingreso de los nuevos estudiantes no va a tener la barrera del actual examen de admisión, el cual será eliminado y sustituido por las Pruebas Saber 11 Icfes. Ampliaremos la cobertura regional de estudiantes Ser Pilo Paga, al eliminar examen de admisión. En materia de paz, a nivel regional, nos concentraremos en tres ejes concretos: víctimas, memoria y reconciliación. Habrá un plan maestro de respuesta a necesidades inmediatas de infraestructura y laboratorios”.

2- “Al eliminar el examen de admisión, la Universidad entrará en una dinámica internacional de articulación al ranking de Pisa, en la medida que impactaremos en las pruebas Saber 11 a través de la Estrategia de Formación de Maestros y de convertir los cursos Preuniversitarios de Educación Flexible en Cursos homologables para el Sistema de Educación Departamental. La implementación de una alianza estratégica con la U Digital de la Gobernación permitirá que demos un salto en educación virtual que aún no hemos avizorado. La Universidad aportará programas de pregrado y posgrado, así como experiencia didáctica y pedagógica. La Gobernación deberá apoyarnos a nivel financiero, tecnológico, logístico y con personal humano. La creación del Programa Internacional Visitors para profesores del exterior nos va a relacionar con los mejores del mundo”.

3- “La innovación no es posible sin la cooperación científica internacional. Aumentaremos nuestra cooperación científica internacional a través del programa Internacional Visitors para Profesores Extranjeros, mediante la flexibilidad de la investigación, la cual será desburocratizada”.

4- “Nuestro proyecto, ‘la universidad que queremos’ se propone corregir esa pirámide invertida, esa patología, construyendo el modelo del ‘Asistente Científico’, que será contratado al menos por un año y apoyará la docencia (esencialmente) y la investigación. Será asistente de los profesores vinculados y así tendremos más control e incidencia sobre la docencia por parte del profesor vinculado, quien tendrá la tutoría académica del asistente científico”.