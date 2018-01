U. de A. y el “Poli” trabajarán juntos

Según el diputado Luis Peláez, estas alianzas no son nuevas. “La U. de A. tiene convenios con Eafit, San Buenaventura, e incluso, con universidades en el exterior”. Considera que esa universidad, con la infraestructura que tiene en las regiones, puede abrir una nueva carrera por sí sola, y el Politécnico puede ofrecer otra, porque “esto baja la oferta en entidades públicas” por fuera del Aburrá. Con respecto a la universidad digital, dijo que éste no es el comienzo, porque, aunque ya se aprobó en la Asamblea, todavía no tiene registro en el Ministerio de Educación. “En vez de invertir en la creación digital, hay que fortalecer las universidades públicas de Antioquia”, dijo.