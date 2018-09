¿Por qué las universidades paisas no siempre aparecen en escalafones internacionales?

Diana paola basto

Consultora en Educación

ANÁLISIS

Contrastar las variables e identificar pertinencias

Estas mediciones o clasificaciones no tienen respuestas absolutas debido a que miden diferentes variables y no siempre se manejan las mismas ponderaciones, pero sí pueden ser indicadores de aspectos que se necesitan o se deberían fortalecer en las universidades. Muchos de estos ránquines tienen en cuenta el número de publicaciones en revistas internacionales o el registro de patentes, lo que implica que las instituciones requieran una gran fuente de recursos para investigación, algo que no tienen las universidades locales. Sin embargo, estos escalafones no pueden ser ignorados totalmente: a partir de ellos también se puede evidenciar en aquello en lo que se puede y no se puede trabajar, de acuerdo con los recursos o a los objetivos de la universidad. Debe ser un trabajo juicioso, pero además entiendo que es un tema que toma mucho tiempo, pues no se puede pretender que pasen de un puesto a otro, de la noche la mañana. Es válido que un país cuente con universidades enfocadas en entregar al campo laboral y empresarial excelente profesionales o, por otra parte, tener universidades que quieran de verdad revolucionar el campo investigativo o incluso que la meta sea crecer en regionalización, a esta última le quedaría muy difícil aparecer en dichos escalafones, pero no quiere decir que esté haciendo mal el trabajo. No se puede tratar de meter las instituciones en una misma camisa, el hecho de que no aparezcan en esos escalafones, no quiere decir que sean universidades malas. Por ello es importante mirar programas como Colombia Científica o del Mide del Ministerio de Educación que entrega evaluaciones y resultados más acertados al contexto regional y dan una realidad de la calidad educativa de la región en miras de un futuro, alcanzar ciertas metas internacionales.