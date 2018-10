Universidades públicas no dan su brazo a torcer ante el nuevo presupuesto

El vicerrector de la Universidad Nacional, sede Medellín, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, opinó que los estudiantes están “radicalizados” en su posición. Para él la situación es compleja, pero el paro indefinido no contribuye a la solución, sobre todo cuando no se dictan clases de pregrado y se retrasan los programas. “La universidad tiene que cumplir con los gastos de funcionamiento en medio de las formas de presión de los estudiantes. Para no afectar la educación superior, el movimiento debe buscar la conciliación por medio de la argumentación”, afirmó.