20 años de un dolor magnitud 6,1

“Hubo un ruido de las ventanas como si estuvieran conectadas a un motor y se sintió la sacudida, que fue tan fuerte que cuando quería bajar del tercer piso, me caí. Lo primero que hice fue preocuparme por mi familia y averiguar qué había pasado con ellos, pero no pasó nada grave. A solo tres cuadras de mi casa vi el primer muerto, un señor que era vidriero del municipio. Hay que reconocer que el Gobierno se volcó a reconstruir el departamento”.

“Mi familia me ha contado que todo se vio envuelto en medio de una tristeza y una crisis brutal provocada por el terremoto que casi termina con la ciudad de Armenia. La casa donde vivía mi familia sí resultó algo afectada, pero no hubo lesionados por fortuna. Siempre me han dicho que se le conoce como “Ciudad Milagro”, porque renació de las cenizas dejadas por el terremoto, no como ha sucedido en ciudades donde también hubo tragedias”.